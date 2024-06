Lando Norris über Kanada: «Ferrari ist der Favorit»

Im vergangenen Jahr konnte McLaren in Kanada nicht punkten. In diesem Jahr stehen die Chancen besser, wie auch Lando Norris weiss. Der Miami-Sieger ist sich aber sicher: Die Favoritenrolle nimmt Ferrari ein.

2023 musste sich Lando Norris in Montreal mit dem undankbaren dreizehnten Platz begnügen, sein Teamkollege Oscar Piastri schaffte es als Elfter auch nicht in die Punkte. In diesem Jahr haben die beiden McLaren-Teamkollegen bessere Karten im Kampf um die WM-Zähler.

Seit dem GP-Debütsieg von Norris in Miami läuft es richtig gut für das Traditionsteam aus Woking, in Imola und Monaco stand jeweils ein McLaren-Pilot als Zweiter auf dem Podest.

Dass McLaren wieder in der Lage ist, um Siege zu kämpfen, freut die Fahrer sehr. Der Gedanke an den Triumph steht aber nicht im Vordergrund, wie Norris betont: «In den jüngsten Rennwochenenden waren wir sehr konkurrenzfähig an und entsprechend optimistisch reisen wir zu den Rennen an.»

«Zu wissen, dass wir eine Chance haben, wenn alle einen guten Job abliefern und wir das Beste aus dem Auto holen können, ist natürlich schön. Aber wir steigen nicht mit diesem Gedanken ins Wochenende. Wir versuchen einfach, unser Bestes zu geben», schwärmt der 24-Jährige aus Bristol.

Die Favoritenrolle nehme aber die Konkurrenz aus Maranello ein, ist sich der Brite sicher. «Ferrari ist der Favorit hier.» Gleichzeitig wagt er aber keine Voraussage zum Sieger in Montreal. Er sagt: «Das kann man unmöglich sagen, denn es geht sehr eng zu und her zwischen Red Bull Racing, Ferrari und uns.»

Und Norris zählt auf: «Wir alle haben eine gute Leistung gezeigt und in den sechs Autos stecken starke Fahrer. Aber die vergangenen Rennen haben gezeigt, dass eine Zehntel schon zwei, drei oder vier Positionen ausmachen kann. Deshalb habe ich keine Ahnung, wer auf dieser Strecke am Ende vorne sein wird.»

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0