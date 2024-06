Pérez-Vertrag: Ricciardo reagiert mit Selbstkritik

Daniel Ricciardo machte kein Geheimnis aus seinem Wunsch, wieder ins Red Bull Racing Team aufzusteigen. Daraus wird aber vorerst nichts, und der Australier zeigt Verständnis für die Entscheidung des Teams.

In dieser Woche bestätigte Red Bull Racing, dass Sergio Pérez auch in den Jahren 2025 und 2026 für das Weltmeister-Team in der Formel 1 antreten wird. Damit bleibt es vorerst bei der bewährten Fahrer-Paarung, denn auch Champion Max Verstappen verfügt über einen mehrjährigen Vertrag mit dem Rennstall aus Milton Keynes.

Die Verlängerung des Abkommens mit dem Mexikaner hat einige Spekulationen beendet – genauso wie die Hoffnung von Daniel Ricciardo auf eine Rückkehr ins Schwesternteam der Racing Bulls. Der Australier muss sich gedulden, und das kam für ihn nicht überraschend, wie er im Fahrerlager von Australien erklärt hat.

«Das überrascht mich nicht, und es ändert auch nichts für mich. Natürlich ist es mein Ziel, zu einem gewissen Zeitpunkt zurückzukehren, das wäre grossartig. Aber ich weiss auch, dass meine Saison bisher nicht gerade spektakulär war. Ich hatte einen starken Auftritt in Miami, aber abgesehen davon war es ein bisschen ein Auf und Ab, und ich mache das nun schon lange genug und weiss, dass ich es besser hinbekommen will.»

«Nach den ersten paar Rennen habe ich mich bereits darauf konzentriert, hier mein Bestes zu geben. Denn wenn ich mich gut anstelle, dann kann ich meine Zukunft auch am besten kontrollieren. Bis jetzt war ich wohl noch nicht überragend genug, aber ich bin froh, dass ich wieder zur Red Bull-Familie gehöre. Wir werden weiterhin versuchen, nach vorne zu kommen und ich denke auch nicht, dass die Verlängerung von Pérez’ Vertrag bedeutet, dass ich nie zu Red Bull Racing zurückkehren kann. Wir werden sehen. Sollte ich nächstes Jahr noch hier sein, bin ich happy», beteuerte der 34-Jährige, der aktuell den 14. WM-Rang belegt.

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0