Formel-1-Transferfenster? Das sagt Lewis Hamilton

Der Formel-1-Fahrermarkt kommt bisher ohne Transferfenster aus. Lewis Hamilton beantwortete im Fahrerlager von Montreal die Frage, ob die Einführung entsprechender Regeln Sinn machen würde.

In diesem Jahr begann sich das Formel-1-Fahrerkarussell schon vor dem Startschuss für die Saison zu drehen. Denn Lewis Hamilton überraschte bereits im Februar mit der Ankündigung seines Mercedes-Abgangs in Richtung Ferrari. Der siebenfache Weltmeister ist nicht der Einzige, der in diesem Jahr die Weichen für seine GP-Zukunft stellen musste.

Mehrere Stammfahrer-Verträge laufen nach der aktuellen Saison aus, und einige Teams sind auf der Suche nach den stärksten Talenten für die Saison 2025 und darüber hinaus. Entsprechend viel Aufregung herrscht auf dem Fahrermarkt der Königsklasse, der bisher ohne Transferfenster ausgekommen ist. In der FIA-Pressekonferenz von Montreal kam die Frage auf, ob die Fahrer die Einführung von Regeln, die einen bestimmten Zeitraum für die Vertragsabschlüsse vorsehen, begrüssen würden.

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton sagte dazu: «Das habe ich mir so noch nie überlegt. ich denke es ist aufregend, wie es in anderen Sportarten, etwa der NFL, geregelt wird. Aber ich denke, aktuell ist es auch in der Formel 1 sehr spannend. Keiner Weiss, wer wohin gehen wird. Natürlich klärt sich das im Laufe der Saison schrittweise. Und natürlich verursacht es etwas Chaos, wenn Fahrer das Team wechseln.»

«Ich habe einen Social-Media-Eintrag der Formel 1 gesehen, in dem es heisst, dass einige Cockpits noch nicht vergeben wurden. Das ist also eine aufregende Zeit für uns. Ich hatte das Glück, dass ich meine Zukunft bereits geklärt habe, darüber bin ich sehr froh. Denn das ermöglicht es mir, für die Zukunft zu planen und meine Energie auf das Geschehen auf der Strecke zu konzentrieren. Aber es ist spannend zu sehen, wer wo landen wird», ergänzte der 103-fache GP-Sieger.

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0