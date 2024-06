Favorit in Kanada? Leclerc widerspricht Lando Norris

McLaren-Star Lando Norris erklärte vor dem Start des Rennwochenendes in Kanada, dass Ferrari erneut die Favoritenrolle einnimmt. Davon will Monaco-Sieger Charles Leclerc aber nichts wissen.

Im vergangenen Jahr war vor jedem Rennen klar, wer als Favorit ins Wochenende starten würde: Red Bull Racing-Star Max Verstappen dominierte die WM und entschied 19 von 22 Grands Prix für sich. Zwei Siege gingen an seinen Teamkollegen Sergio Pérez, nur einmal kam ein Fahrer aus einem anderen Team als Erster über die Ziellinie: In Singapur war Ferrari-Star Carlos Sainz der strahlende Sieger.

Auch in diesem Jahr konnte der Spanier, der sein Ferrari-Cockpit nach der laufenden Saison für Sensationsverpflichtung Lewis Hamilton räumen muss, ein Rennen für sich entscheiden: In Melbourne profitierte er von Verstappens Ausfall und schnappte sich den ersten Platz. Beim jüngsten GP in Monte Carlo war dann Sainz’ Teamkollege Charles Leclerc der Erste, der die schwarz-weiss karierte Flagge sah.

Nicht nur deshalb wird Ferrari als Favorit für das Rennen in Montreal gehandelt. Für McLaren-Pilot Lando Norris steht fest, dass auch die Streckencharakteristik des Circuit Gilles Villeneuve den Roten in die Hände spielen wird. Doch davon will Leclerc nichts hören.

«Sie sagen das immer, ob Helmut Marko oder Lando», erklärte der Monegasse, der aktuell als WM-Zweiter der erste Verfolger von Verstappen ist. «Aber keiner will hören, dass er der Favorit ist, das werde ich also nie behaupten, und ich glaube, das trifft auch auf die Konkurrenz zu. Tatsächlich ist die Leistungsdichte so gross, dass es am Ende entscheidend sein wird, wer den besten Job macht. Ausserdem wird wohl das Wetter auch eine Rolle spielen, denn es soll Regnen, und wir waren in diesen Autos noch nicht wirklich auf nasser Bahn unterwegs», fügte der 26-Jährige an.

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0