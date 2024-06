Max Verstappen in Kanada: «Das ist Zeitverschwendung»

​Formel-1-Champion Max Verstappen erkennt, wie die Konkurrenz 2024 näher rückt. Der 59-fache GP-Sieger spricht über die Schwächen seines Rennwagens und sagt, was er für Zeitverschwendung hält.

Es ist eine der spannendsten Fragen des kommenden GP-Wochenendes von Kanada. Kann Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen auf dem Circuit Gilles Villeneuve von Montreal stärker auftreten als zuletzt in Monte Carlo?

Beim Monaco-GP hatte Verstappen Schwierigkeiten mit der Abstimmung seines Red Bull Racing RB20 und wurde nur Sechster, mit Abstand sein schwächstes Ergebnis 2024.

Die Erfolgsbilanz in Kanada, seit die Formel 1 nach Zwangspause wegen Corona wieder in Montreal auftreten kann: Sieg von Pole-Position 2022, Sieg von Pole-Position 2023.

Aber daraus zu schliessen, dass Max am 9. Juni zu einem weiteren GP-Triumph von Pole fliegen wird, das wäre vermessen. «Die Konkurrenz ist nähergerückt», gibt der 59-fache GP-Sieger Verstappen zu. «Aber ich denke nicht zu sehr an die Konkurrenz, letztlich ist das nur Zeit- und Energieverschwendung. Ich versuche, mich auf die eigene Arbeit zu konzentrieren. Monaco hat deutlich gezeigt, welche Schwachstellen wir haben. Wenn wir das verbessern, sind wir gut aufgestellt.»



Der 26-jährige Niederländer warnt seine Fans aber vor einer Wunderheilung: «Ein Auto zu erarbeiten, das Bodenunebenheiten besser verdaut, das ist nichts, was du so ratz-fatz über Nacht hinkriegst. Ich bin guter Dinge, dass wir noch in dieser Saison Fortschritte machen, aber ein Teil des Problems ist auch konzeptionsbedingt.»



«Wir haben damit seit der Einführung der neuen Flügelautos Anfang 2022 Probleme, und wir versuchen intensiver, eine bessere Lösung zu finden. Vor dem Hintergrund des Budgetdeckels kannst du allerdings nicht alles machen, was du gerne ausprobieren möchtest.»



Zum neuen Red Bull Racing-Vertrag von Sergio Pérez sagt Verstappen: «Das finde ich prima, denn das bringt Stabilität ins Team, und Checo und ich arbeiten sehr gut zusammen.»





1. Training, Kanada

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,435 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,763

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,306

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,970

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,502

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,754

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,584

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:27,670

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,058

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,541

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,582

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:28,723

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,052

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:32,826

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,411

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,586

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:40,530

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, ohne Zeit

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, ohne Zeit

20. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit