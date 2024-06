Valtteri Bottas (Sauber): Audi will viel Veränderung

​Der zehnfache GP-Sieger Valtteri Bottas wird 2025 nicht in einem Sauber-Rennwagen sitzen und 2026 auch kein Audi-Werksfahrer sein. Der Finne spürt: Er muss schnell handeln, wenn er nicht leer ausgehen will.

Sauber/Audi hat einen der Fahrer für die GP-Saison 2025 und darüber hinaus verkündet: Nico Hülkenberg. Der Finne Valtteri Bottas hat klare Signale erhalten – er wird nicht der zweite Fahrer sein.

Verrückt, aber wahr: Bottas, WM-Zweiter von 2019 und 2020 mit Mercedes, zehnfacher GP-Sieger, ist 2024 noch ohne Punkte und WM-Zweitletzter. Nur der oft überfordert wirkende Logan Sargeant im Williams liegt noch hinter Bottas. Der 34-jährige Bottas kann lediglich einen 13. Platz in Monaco als bestes Ergebnis vorweisen.

Bottas hat zuletzt seitens Sauber/Audi gespürt, dass er nicht Teil der künftigen Mannschaft sein wird. Seither verhandelt der 230-fache GP-Teilnehmer mit anderen Teams, mit Alpine beispielsweise und auch mit Williams, so er 2012 seine Formel-1-Karriere als Testfahrer begann.

Bottas im Fahrerlager des Circuit Gilles Villeneuve: «Ich habe den Eindruck, Audi will viel Veränderung. Das gilt auch für die Fahreraufstellung. So wie ich das verstehe, sind sie bereit, mit der Wahl des zweiten Fahrers notfalls lange zu warten. Aber ich kann nicht ewig warten.»



«Ich muss jetzt bald wählen. Nichts ist entschieden oder unterzeichnet, ich arbeite an verschiedenen Lösungen, aber ich muss handeln. Ich mache mir keine Sorgen, dass ich aussen vor bleiben könnte. Die nächsten Wochen werden interessant.»



«Eigentlich wurde mir signalisiert in den vergangenen zwölf Monaten, dass ich Teil des neuen Projekts sein würde, aber es ist zuletzt ein wenig ruhig geworden. Also muss ich mein Ding durchziehen.»





1. Training, Kanada

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,435 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,763

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,306

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,970

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,502

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,754

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,584

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:27,670

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,058

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,541

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,582

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:28,723

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,052

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:32,826

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,411

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,586

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:40,530

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, ohne Zeit

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, ohne Zeit

20. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit