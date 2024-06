Kanada: Blitz, Donner, Hagel – Training in Gefahr

​Eine Stunde vor dem geplanten Beginn des ersten Trainings zum Grand Prix von Kanada die ersten Windböen, dann Blitz und Donner und Hagel. So kann auf dem Circuit Gilles Villeneuve nicht gefahren werden.

Und dann ging alles sehr schnell in Montreal: Nach viel Sonnenschein rückte eine schwarze Wand heran, heftiger Wind war der Vorbote davon, was dann über dem Circuit Gilles Villeneuve hereinbrach – Blitz und Donner und Hagel und Starkregen. Dazu ein Temperatursturz von fast 15 Grad!

Die Niederschläge waren so extrem, dass im Boxengebäude Wasser in jene Räume eindrang, in welchen sich die TV-Mannschaften aus der ganzen Welt installiert hatten.

Dies alles rund 60 Minuten vor dem geplanten Beginn des ersten Trainings zum Kanada-GP, um 13.30 Uhr Lokalzeit (19.30 Uhr in Europa).

Bald wurde klar: Bei solchen Verhältnissen wird keiner fahren. Die FIA beobachtet die Wetterlage und wird entscheiden, wie es hier in Kanada weitergeht.

Im Normalfall wird der Trainingsbeginn bei solch misslichen Verhältnissen schrittweise verschoben. Im Extremfall – haben wir auch schon erlebt – muss das Training abgesagt werden. Die Auslaufzone von Kurve 1 bräuchte wirklich einen Auslauf, denn dort steht im Moment so viel Wasser, dass nicht Formel 1 gefragt ist, sondern eine Fähre.

Das Unwetter zieht weiter, der Regen wird noch eine Weile bleiben. Das grösste Problem, das den regulären Beginn des Trainings verunmöglichen wird, ist das viele Wasser auf und neben der Bahn.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,9 08

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 1

10. Sauber 0