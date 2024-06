Max Verstappen (Red Bull Racing/18.): «Nicht ideal»

​Es läuft nicht nach Wunsch beim Konstrukteurs-Pokalsieger Red Bull Racing: WM-Leader Max Verstappen beim zweiten Training vorzeitig mit Feierabend – Defektes bei der Energierückgewinnung.

Ein Blick auf die Zeitenliste von Training 2 in Montreal zeigt, was für ein merkwürdiger Tag das gewesen ist: Formel-1-Champion Max Verstappen nur auf Rang 18, huch, was ist denn nun los?

Nach der Hälfte des zweiten Trainings auf dem Circuit Gilles Villeneuve war der 26-jährige Niederländer nur noch Zuschauer. Er hatte einen leicht rauchenden Rennwagen zurückgebracht, dann bestätigte Red Bull Racing – ein Problem mit der Energierückgewinnung.

Max zum Defekt: «Ideal ist das nicht, ich wäre gerne mehr zum Fahren gekommen. Aber im Zentrum steht nun genau zu verstehen, was da schiefgegangen ist und welche Auswirkungen das möglicherweise auf den weiteren Verlauf unseres Wochenendes hat – und auf das restliche Jahr.»

Was der 59-fache GP-Sieger damit meint: Red Bull Racing hatte ihm für das Wochenende hier eine frische Antriebseinheit einbauen lassen. Es wäre bitter, wenn davon schon wieder ein Teil ausgewechselt werden muss, dann wird eine Strafversetzung im weiteren Verlauf des Jahres unumgänglich sein.



Max: «Zuerst hiess es, dass wir einen Elektrikdefekt haben, und ich solle den Wagen an die Box zurückbringen. Ich bin sicher, wir werden der Sache auf den Grund gehen.»



Verstappen, im ersten Training noch Fünftschnellster, sagt zu den Wetterkapriolen in Kanada und zur Wettbewerbsfähigkeit seines Auto: «Unsere Ausgangslage ist nicht einfach. Einige Gegner konnten mehr Runden drehen, auf nasser und auch auf trockener Bahn. So hatte ich mir das nicht vorgestellt.»





2. Training, Kanada

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,810 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,273

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,464

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,556

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,731

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,773

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,951

09. Alex Albon (T), Williams, 1:16,977

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,041

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,417

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:17,496

13. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,722

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,817

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,903

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,008

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,087

18. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,311

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,789

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,843





1. Training, Kanada

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,435 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,763

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,306

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,970

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,502

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,754

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,584

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:27,670

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,058

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,541

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,582

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:28,723

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,052

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:32,826

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,411

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,586

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:40,530

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, ohne Zeit

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, ohne Zeit

20. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit