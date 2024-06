Lewis Hamilton (Mercedes/7.): Näher an der Spitze

​Lewis Hamilton im ersten Kanada-Training Vierter, George Russell im zweiten Training Zweiter, Mercedes mischte in Kanada bei Mischverhältnissen mit. Und den vollen Speed haben wir noch gar nicht gesehen.

Mercedes hat am ersten Trainingstag von Kanada nicht alles gezeigt, trotz ermutigender Rundenzeiten. Denn der neue Frontflügel – den George Russell in Monaco als einziger hatte – kam bei tückischen Pistenverhältnissen in Montreal kein einziges Mal ans Auto von Russell und Hamilton. Mercedes wollte nicht riskieren, dass ein Flügel beschädigt wird.

McLaren-CEO Zak Brown hat schön zusammengefasst, was im Fahrerlager des Circuit Gilles Villeneuve oft zu hören ist: So richtig weiss derzeit keiner, wo er steht; zu unterschiedlich die Pistenbedingungen, zu unterschiedlich die Programme.

Der siebenfache Weltmeister und siebenfache Kanada-GP-Sieger Lewis Hamilton wittert, dass Mercedes näher an der Spitze ist als sonst und meint: «Ich habe mich heute da draussen grossartig gefühlt. Ich fieberte darauf, hier endlich loslegen zu können, egal wie die Bedingungen sind.»

«Wir haben das Beste aus der Zeit gemacht, und genau das brauchst du auf dieser Bahn. Es geht hier vor allem darum, das Tempo Schritt um Schritt zu steigern. Zudem wollten wir die Bedingungen und den neuen Belag so gut als möglich verstehen.»



«Das Auto fühlte sich durchweg stark an, die Zeiten stimmen, dabei konnte ich konnte meine schnellste Runde noch nicht mal zu Ende fahren.»



«In letzter Zeit haben sich die Samstage für uns als schwieriger erwiesen, aber ich fühle mich zuversichtlich, dass das hier anders laufen wird, das Auto reagiert so wie ich das will. Letztlich werden wir erst morgen Nachmittag schlauer sein, wo wir in der Rangliste wirklich stehen, aber heute war ein wirklich guter Tag.»





2. Training, Kanada

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,810 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,273

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,464

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,556

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,731

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,773

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,951

09. Alex Albon (T), Williams, 1:16,977

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,041

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,417

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:17,496

13. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,722

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,817

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,903

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,008

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,087

18. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,311

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,789

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,843





1. Training, Kanada

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,435 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,763

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,306

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,970

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,502

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,754

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,584

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:27,670

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,058

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,541

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,582

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:28,723

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,052

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:32,826

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,411

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,586

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:40,530

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, ohne Zeit

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, ohne Zeit

20. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit