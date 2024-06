Fernando Alonso (Aston Martin/1.): «Reine Lotterie»

​Wie so oft bei tückischen Pistenverhältnissen finden wir den alten Fuchs Fernando Alonso an der Spitze. Der Aston Martin-Star nutzte die Chance, als der Circuit Gilles Villeneuve die beste Haftung bot.

Für Aston Martin ist Montreal ein Heimrennen, auch wenn das Team in Silverstone zuhause ist: Besitzer Lawrence Stroll stammt aus Kanada, und er hat überdurchschnittlich viele Gäste hier am Circuit Gilles Villeneuve.

Da ist die Stimmung besser, wenn die eigenen Autos im zweiten Training auf den Rängen 1 (Fernando Alonso) und 3 (Lance Stroll) auftauchen.

Mit Fernando Alonso ist bei solchen Mischverhältnissen immer zu rechnen, da kann der Spanier seine ganze Erfahrung ausspielen. Und Stroll hat immer wieder bewiesen, wie gut er ist auf schmieriger Bahn.

Die Fans der Grünen sollten jetzt nicht unbedingt mit dem ersten Formel-1-Sieg von Aston Martin rechnen, jedoch – die Verhältnisse sollen am Samstag und Sonntag ähnlich unberechenbar sein, und bekanntlich ist die Königsklasse immer wieder für ein paar fette Überraschungen gut.



Fernando Alonso sagt zu diesem Tag auf der Insel Notre-Dame: «Das war für alle ein tückischer Freitag, wir konnten in beiden Trainings weniger fahren als erhofft.»



«Es gab nie pure Bedingungen, also nie ganz trocken, nie ganz nass, da bist du ein wenig im Ungewissen. Aber in der Quali könnte es genau so werden, also war dieser Tag vielleicht sehr hilfreich.»



«Wir werden auch als Team auf Zack sein müssen. Wenn du nicht die besten Pistenbedingungen triffst, dann bist du ratz-fatz um fünf Sekunden hinten und weg vom Fenster.»



«Die frisch asphaltierte Strecke fühlt sich ganz okay an, sie bietet recht viel Haftung. Für euch wird das morgen eine appetitliche Sache, vor allem dann, wenn die Bedingungen so unberechenbar bleiben, für uns ist es reine Lotterie.»





2. Training, Kanada

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,810 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,273

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,464

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,556

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,731

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,773

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,951

09. Alex Albon (T), Williams, 1:16,977

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,041

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,417

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:17,496

13. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,722

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,817

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,903

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,008

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,087

18. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,311

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,789

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,843





1. Training, Kanada

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,435 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,763

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,306

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,970

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,502

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,754

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,584

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:27,670

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,058

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,541

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,582

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:28,723

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,052

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:32,826

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,411

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,586

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:40,530

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, ohne Zeit

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, ohne Zeit

20. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit