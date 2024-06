Sauber vom Haken: Kein Schweizer Gesetz gebrochen

​Am 5. Februar 2024 zeigte Sauber in London, wie das Team 2024 in der Formel 1 auftritt. Wegen Titelsponsor Stake gab es Ärger mit der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK). Aber das ist vom Tisch.

Sauber hat sich Anfang 2024 neu erfunden. Von 2019 bis 2023 fuhren die Schweizer mehrheitlich in Rot von Partner Alfa Romeo, 2024 dann ein ganz anderer Auftritt – giftgrün und schwarz und frech. In London zeigte der nunmehr «Stake F1 Team» genannte Rennstall, wie Valtteri Bottas und Guanyu Zhou mit ihrem neuen Rennwagen des Typs C44 auftreten.

Nicht allen gefiel die neue Identität von Sauber. Das GP-Team erhielt Post von der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK). Hintergrund: Stake ist ein australischer Anbieter von Online-Casinos mit Sitz auf Curaçao, 2017 gegründet, doch in der Schweiz sind Online-Glücksspielanbieter aus dem Ausland verboten.

Die ESBK ist die Schweizer Aufsichtsbehörde für die Kontrolle von Glücksspiel. Die ESBK wurde 1874 gegründet und ist eine der ältesten Glücksspielbehörden der Welt.

Spielbanken und Online-Casinos werden von dieser Behörde reguliert und lizenziert. Das Schweizer Spielbankengesetz schreibt unter Anderem vor – Online-Glücksspiele dürfen nur von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz angeboten werden. Dies wurde 2019 beschlossen. Gegenwärtig besitzen 21 Schweizer Spielbanken entsprechende Konzessionen, die bis 31. Dezember 2024 gültig sind.



Wie in der Schweiz ist Glückspiel-Werbung in einigen Ländern eingeschränkt oder untersagt, in welchen Formel-1-WM-Läufe ausgetragen werden. In diesen Ländern ist auf dem Auto nicht Stake zu lesen, sondern Kick, für den Streaming-Service aus der Gesellschaftsgruppe von Stake.



Sauber-Teamchef Alessandro Alunni Bravi blieb ganz gelassen: «Wir befolgen sämtliche Gesetze, natürlich auch in der Schweiz. Wir haben schon im vergangenen Jahr je nach Austragungsort verschiedene Namen benutzt. Wir haben alle Maßnahmen ergriffen, um alle entsprechenden Vorschriften einzuhalten.»



Unbedarftheit war bei Sauber von Anfang an kein Thema: Alunni Bravi ist gelernter Anwalt und weiss, was er rechtlich tut.



Nun ist Sauber vom Haken: Die ESBK ist zum Schluss gekommen, dass der Sponsoring-Vertrag mit Stake und der neue Auftritt des Sauber-Rennstalls grundlegend als Werbung anzusehen sei, dass Sauber jedoch vorwiegend international auftrete und in der Schweiz kein Auftritt mit Stake-Klebern stattfinde. Darüber hinaus ist das Angebot von Stake in der Schweiz nicht zugänglich. Daher hat die ESBK das Verfahren eingestellt.





2. Training, Kanada

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,810 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,273

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,464

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,556

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,731

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,773

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,951

09. Alex Albon (T), Williams, 1:16,977

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,041

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,417

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:17,496

13. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,722

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,817

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,903

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,008

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,087

18. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,311

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,789

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,843





1. Training, Kanada

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,435 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,763

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,306

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,970

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,502

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,754

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,584

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:27,670

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,058

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,541

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,582

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:28,723

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,052

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:32,826

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,411

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,586

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:40,530

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, ohne Zeit

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, ohne Zeit

20. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit