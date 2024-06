Training Kanada: Hamilton & Verstappen, Zhou-Crash 2

​Drittes Training zum Grand Prix von Kanada auf dem Circuit Gilles Villeneuve von Montreal: Lewis Hamilton erzielt für Mercedes die schnellste Bestzeit, Sauber-Fahrer Guanyu Zhou liefert erneut Schrott ab.

Übertrieben formuliert hätten Rennfahrer und Ingenieure nach dem ersten Trainingstag auf der Insel Notre-Dame von Montreal philosophisch festhalten können: Wir wissen, dass wir nichts wissen.

Die Wechselbedingungen führten zu viel zu wenigen Runden, um ein schlüssiges Bild zu erhalten über das heikle Zusammenspiel von neuem Belag auf dem Circuit Gilles Villeneuve, den Reifen, der Umgebungstemperatur. «Das war reine Lotterie», stellte Fernando Alonso fest, der im zweiten Training Bestzeit erzielt hatte.

Nach dem Defekt an der neuen Antriebseinheit im Auto von Max Verstappen ging der Weltmeister mit einem früheren Motor ins Training. Was beim elektrischen Generator für die Erzeugung der kinetischen Energie vorgefallen ist, wird nach dem Kanada-GP im Rennwagenwerk erforscht.

Das Training begann bei Sonnenschein, Regen soll erst später anrücken, die Bahn 35 Grad warm, die Lufttemperatur bei 20 Grad.

Verstappen, der am Freitag wegen des MGU-K-Defekts viel Zeit verloren hatte, ging sofort auf die Bahn, um Verpassten nachzuholen. Auf dem Programm aller Fahrer: Das Verhalten der Reifen auf dem neuen Asphalt ausloten.



Verstappen beklagte sich am Funk: «Ich weiss nicht, was los ist, aber die Lenkung fühlt sich schon seit gestern ganz seltsam an.» Der Niederländer fuhr vor der letzten Rechts-Links-Kombination vor Start und Ziel geradeaus.



Dann rote Flagge – nach einem Ausrutscher von Guanyu Zhou in der zweiten Kurve. Der Chinese war am Freitag in die Pistenbegrenzung und hatte seinen Sauber-Rennwagen an der rechten Seite zerknüllt, nun prallt er rückwärts in die Barrieren. Kein gutes Wochenende. Zhou am Funk: «Keine Ahnung, was da passiert ist, die Hinterachse hat urplötzlich blockiert.»



Während der beschädigte Sauber-Rennwagen weggebracht wurde, lief die Uhr gnadenlos weiter.



Nachdem es endlich weitergehen konnte, bestätigte Fernando Alonso mit Bestzeit den guten Eindruck aus dem zweiten Training (und dies auf harten Reifen, Respekt!), der Spanier nach 20 Minuten vor Lando Norris und Max Verstappen.



Lewis Hamilton berichtete am Funk, der Wind habe aufgefrischt. Dieser Wind wird auch neuen Regen bringen, natürlich passend zur Quali-Zeit – das kann ja lustig werden.



Nach einer halben Stunde endlich Autos mit den weichen Pirelli-Reifen und im Quali-Trimm unterwegs, die Zeiten purzelten. Auf nasser Bahn am Freitag hatte Mercedes den neuen Frontflügel vorsichtshalber in der Box gelassen, nun hauten George Russell und Lewis Hamilton rein – Russell setzte sich an die Spitze.



Monaco-Sieger Charles Leclerc monierte am Funk, dass der Wagen auf der Bremse zur Seite ziehe. Stabilität auf der Bremse ist hier in Montreal ein grosses Thema, auf einer Strecke, wo mehrfach pro Runde vehement verzögert wird.



Nach 35 Minuten Leclerc dennoch an der Spitze, aber nicht für lange, dann war Lewis Hamilton um eine Zehntelsekunde schneller. Mercedes ist konkurrenzfähiger geworden.



Miami-Sieger Lando Norris liess in der Haarnadel ein Rad blockieren, damit war die Chance auf Bestzeit dahin, elf Tausendstel hinter Hamilton Zweiter.



Stand 15 Minuten vor Schluss: Hamilton, Norris, Leclerc, Ricciardo (auf den Tag genau vor zehn Jahren Kanada-Sieger), Piastri, dann die überraschend starken Williams von Albon und Sargeant.



Dann übernahm Russell die Spitze, bevor Albon seitlich an der Mauer der Champions anschlug – Aufhängung rechts hinten gebrochen.



Verstappen rückte auf Rang 2 hinter Russell hoch, bevor Lewis Hamilton auf P1 fuhr: sieben Zehntel schneller als Russell! Max am Funk: «Das Auto springt zu sehr auf und ab, vor allem beim Anbremsen von Kurve 1, aber auch von 2 bis 4.»



Leclerc derweil am Funk: «Wir haben für die Passage von 1 und 2 nicht die beste Abstimmung. Wir sind zu langsam.»



Das letzte Wort hatte Champion Max Verstappen: Er rückte auf Rang 2 hoch hinter Lewis Hamilton, samt eines Mauerkusses rechts hinten an der Mauer der Champions.





3. Training, Kanada

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,549 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,923

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,957

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,026

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,266

06. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:13,279

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,293

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,340

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,342

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,349

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,439

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,570

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,642

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:13,663

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:13,716

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,737

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,777

18. Alex Albon (T), Williams, 1:13,880

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,075

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,656





2. Training, Kanada

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,810 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,273

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,464

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,556

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,731

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,773

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,951

09. Alex Albon (T), Williams, 1:16,977

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,041

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,417

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:17,496

13. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,722

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,817

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,903

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,008

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,087

18. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,311

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,789

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,843





1. Training, Kanada

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,435 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,763

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,306

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,970

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,502

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,754

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,584

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:27,670

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,058

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,541

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,582

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:28,723

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,052

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:32,826

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,411

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,586

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:40,530

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, ohne Zeit

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, ohne Zeit

20. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit