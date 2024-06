James Allison (Mercedes): Spott für Red Bull Racing

​Im Sprichwort heisst es: Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Für die Formel 1 gilt das auch, samt Schadenfreude der Gegner von Red Bull Racing, wenn etwas krumm läuft bei den Weltmeistern.

Auf und neben der Rennstrecke herrscht im grössten Sportspektakel ein Mehrkampf, der mit harten Bandagen geführt wird. Gezielt in den Medien eine Spitze zu platzieren, das gehört zum Tagesgeschäft der Königsklasse. So wie nun im Fahrerlager des Circuit Gilles Villeneuve.

Medienrunde mit dem Engländer James Allison, dem Technikchef des Formel-1-Rennstalls von Mercedes. Es geht um die jüngsten Verbesserungen der Grand-Prix-Rennwagen.

Zuletzt hat sich das Kräfteverhältnis ein wenig verschoben: Max Verstappen (Red Bull Racing) begann scheinbar unantastbar mit seinen Siegen in Bahrain und Saudi-Arabien. In Australien wurde er von den Bremsen seines Autos im Stich gelassen.

Max legte mit Siegen in Japan und China nach, aber dann geriet der Verstappen-Express ein wenig ins Stocken: Rang 2 in Miami, geschlagen von Lando Norris im McLaren, Sieg in Imola mit Ach und Krach ins Ziel gerettet, vor dem aufrückenden Norris, nur Rang 6 in Monaco, nach einer schwachen Darbietung von RBR auf dem Strassenkurs.

Mit Verbesserungen an ihren Autos haben McLaren und Ferrari zugelegt, Mercedes macht ebenfalls Fortschritte, und James Allison sagt zu all dem, nicht ohne Schadenfreude: «Ich glaube, wenn wir wieder auf eine Strecke kommen mit viel Kurven-Speed, dann wird RBR wieder ganz stark sein, etwa in Spanien. Aber so wie es aussieht, ist ihre jüngste Verbesserung am Wagen eher eine Herabstufung, also drücken wir mal die Daumen, dass sie das tüchtig versemmeln.»



«So etwas macht das Leben schwer, denn wenn du den eigenen Arbeitswerkzeugen nicht mehr vertraust, dann ruderst du zurück und verlierst Zeit. Und wenn du dir etwas in der Formel 1 nicht leisten kannst, dann ist es Zeit zu verlieren.»



Lewis Hamilton wittert in Kanada, dass Mercedes der Spitze näher rückt. James Allison erkennt das ebenfalls: «Wir scheinen stärker zu sein als noch vor zwei Rennen. So muss es weitergehen. Wir haben uns nun von ‘komplett ungenügend’ zu Beginn der Saison verbessert auf ‘nicht weit weg von der Spitze’. Wenn wir jetzt noch ein wenig nachlegen können, dann mischen wir richtig mit.»





3. Training, Kanada

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,549 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,923

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,957

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,026

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,266

06. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:13,279

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,293

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,340

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,342

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,349

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,439

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,570

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,642

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:13,663

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:13,716

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,737

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,777

18. Alex Albon (T), Williams, 1:13,880

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,075

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,656





2. Training, Kanada

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,810 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,273

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,464

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,556

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,731

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,773

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,951

09. Alex Albon (T), Williams, 1:16,977

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,041

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,417

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:17,496

13. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,722

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,817

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,903

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,008

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,087

18. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,311

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,789

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,843





1. Training, Kanada

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,435 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,763

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,306

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,970

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,502

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,754

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,584

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:27,670

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,058

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,541

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,582

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:28,723

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,052

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:32,826

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,411

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,586

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:40,530

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, ohne Zeit

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, ohne Zeit

20. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit