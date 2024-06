Max Verstappen (Red Bull Racing/2.): «Unerwartet»

​Startplatz 2 für Weltmeister Max Verstsappen im Abschlusstraining zum Kanada-GP, der Red Bull Racing-Fahrer muss sich nur George Russell geschlagen geben. «Das ist anständig – und ein wenig unerwartet.»

Klar hätte sich Champion Max Verstappen im Qualifying zum Grand Prix von Kanada gerne die Pole geangelt, aber von Startplatz 2 ist in Montreal erfahrungsgemäss Einiges möglich: Jedes zweite Rennen hier wurde eben nicht vom Mann auf Pole gewonnen.

Letztlich musste sich der 26-jährige Red Bull Racing-Star nur Mercedes-Fahrer George Russell beugen – obschon beide die genau gleiche Zeit erzielt haben, mit 1:12,000 min.

Aber gemäss Reglement erhält in solch einem Fall jener Fahrer den Vorrang, der seine Zeit zuerst gefahren hat, und das war an diesem Tag Russell.

Der dreifache Champion Verstappen stuft seine Leistung auf der Insel Notre-Dame so ein: «Startplatz 2 ist nicht übel. Denn ganz ehrlich – in Quali 2 hätte ich nicht gedacht, dass ich eine am Ende eine Zeit wie die Mercedes fahren kann, die waren an rohem Speed schon sehr, sehr stark.»

«Dazu kam immer die Ungewissheit mit dem Regen. Wir hatten gleichzeitig Schwierigkeiten mit der Abstimmung und mir ging durch den Kopf – ich pack das nicht hier.»



«Letztlich haben wir es dann auf den letzten Drücker geschafft, eine anständige Fahrzeugbalance zu finden, und um ein Haar hätte es sogar zur Pole gereicht.»



«Wenn wir erneut ganz vorne stehen wollen, dann müssen wir ein sauberes Wochenende haben. Auch hier gab es Schwierigkeiten, denn das grundsätzliche Problem ist geblieben – der Wagen ist auf Bodenunebenheiten und auf den Randsteinen nicht gut genug. Daran müssen wir arbeiten.»



«Es ist besser gelaufen als in Monaco, weil das hier eine ganz andere Bahn ist als Monte Carlo. Klar musst du hier auch über die Kerbs brettern, aber die Aerodynamik spielt eine grössere Rolle als auf dem Strassenkurs in Monaco.»



Was wird im Grand Prix passieren? Max meint: «Wieder einmal werden die Reifen der Schlüssel zum Sieg sein. Was hier in einem Rennen auf dem neuen Asphalt passieren wird, das kann noch keiner sagen, zumal soll es erneut regnen. Da gibt es sehr viele Fragezeichen.»



«Mercedes zeigt hier grandiosen Speed, auch sonst im Feld erkennen wir andere Überraschungen. Das Feld rückt zusammen, wir tun uns nicht leicht, was auch mit der Pistencharakteristik zu tun hat. Für uns bedeutet das viel Arbeit, für die ganze Formel 1 ist das aber eine fabelhafte Sache.»





Qualifying, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,000 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,000

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,021

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,103

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,178

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,228

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,280

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,414

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,701

10. Alex Albon (T), Williams, 1:12,796

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,691

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,728

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,736

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,916

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,940

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,326

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,366

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,435

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,978

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,292