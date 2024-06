Toto Wolff (Mercedes): Enttäuschung wegen Hamilton

​Erste Pole-Position für Mercedes-Benz seit Lewis Hamilton 2023 in Ungarn: George Russell zeigt auf dem Circuit Gilles Villeneuve von Montreal eine grandiose Leistung. Teamchef Toto Wolff ist happy.

Jahrelang war Mercedes-Benz das Mass der Dinge in der Turbohybrid-Ära der Königsklasse seit 2014, seit der Umstellung auf Flügelautos musste der Rennstall aber hartes Brot essen, Erfolgserlebnisse waren selten.

Nach und nach hat sich Mercedes näher an die Spitze gearbeitet, in Montreal zeigen George Russell und Lewis Hamilton beneidenswerten Speed, und der junge Russell hat seine zweite Pole-Position erobert, nach Ungarn 2022.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Ich freue mich natürlich unheimlich für George. Es war wieder mal an der Zeit, dass wir eine Pole erobern, und George hat die Leistung wunderbar auf den Punkt gebracht.»

«Gleichzeitig spüre ich leise Enttäuschung, dass wir mit Lewis kein besseres Ergebnis hinbekommen haben. Wir wissen noch nicht, wieso. Wir sind in Q2 auf gebrauchten Reifen schneller gefahren zuletzt auf den neuen. Und an der Temperatur der Walzen lag es dieses Mal nicht, sie waren am Wagen von Lewis im guten Fenster. Letztlich ist das alles ein wenig bittersüss.»

Der Speed von Mercedes stammt gemäss des Österreichers «ein wenig von allem. Wir haben im Laufe der vergangenen Rennwochenenden viele neue Teile ans Auto gebracht, die Leute haben viel über den neuen Frontflügel gesprochen, aber wir hatten beispielsweise auch Verbesserungen am Unterboden und an der Verkleidung.»



«Montreal ist eine besondere Rennstrecke, mit vielen mittelschnellen Kurven und diesen flotten Richtungswechseln. Dazu kam der neue Asphalt. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber heute sind wir happy.»



«Wir haben im Rennen Verstappen neben George, das Wetter kann verrückt spielen, wir haben selber noch keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird. Aber wir hatten auch auf nasser Bahn ein gutes Auto, vielleicht bietet ein Regen-GP für Lewis die Chance, von Rang 7 nach vorne zu kommen. Was wichtig ist – unsere Arbeit geht in die richtige Richtung.»





Qualifying, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,000 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,000

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,021

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,103

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,178

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,228

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,280

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,414

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,701

10. Alex Albon (T), Williams, 1:12,796

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,691

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,728

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,736

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,916

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,940

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,326

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,366

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,435

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,978

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,292