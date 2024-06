Lando Norris: «Runde war gut, aber nicht unglaublich»

Lando Norris verpasste die Pole auf dem Circuit Gilles Villeneuve nur um 21 Tausendstel, musste sich aber mit dem dritten Platz begnügen. Dennoch ist er mit seiner Ausgangslage für den Kanada-GP zufrieden.

Letztlich fehlte nicht viel: Lando Norris kam in Kanada bis auf 21 Tausendstelsekunden an die Pole-Zeit von George Russell heran. Dennoch muss er von der zweiten Startreihe in den neunten Grand Prix des Jahres starten. Denn WM-Leader Max Verstappen stellte die gleiche Zeit wie der Polesetter im Mercedes auf. Weil er seine Runde aber nach dem Briten drehte, musste sich der Red Bull Racing-Star mit dem zweiten Platz begnügen.

Norris erklärte, als er auf den knappen Rückstand angesprochen wurde: «Ich könnte auch in Max’ Schuhe stecken, der eine Runde gedreht hat, die schnell genug war, und trotzdem nicht auf Pole steht. Deshalb bin ich happy mit meinem Platz. Nein, ernsthaft, es ist alles so eng, und dass ich es so nah an die Spitze ran geschafft habe, obwohl die Runde gut, aber nicht unglaublich war, ist ganz gut.»

«Die Bedingungen waren einfach schwierig, die Streckenführung ist auch nicht die einfachste, aber das macht Montreal auch so besonders. Diesmal war es wahrscheinlich etwas schwieriger als in der Vergangenheit, auch deshalb fühlt es sich gut an, auf dem dritten Platz zu landen, obwohl nur zwei Hundertstel auf die Pole gefehlt haben», betonte der 24-Jährige.

«Jede Runde fühlte sich anders an, und wir haben insgesamt nicht viele Runden gedreht. Erst schafft man es, Temperatur in die Reifen zu pumpen, danach verliert man diese wieder, dann kämpft man mit den körnenden Reifen, die Sonne kommt raus, bevor es schliesslich wieder anfängt zu regnen – es ist einfach schwierig, unter diesen Bedingungen einen guten Rhythmus zu finden», schilderte Norris.

Qualifying, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,000 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,000

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,021

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,103

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,178

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,228

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,280

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,414

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,701

10. Alex Albon (T), Williams, 1:12,796

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,691

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,728

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,736

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,916

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,940

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,326

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,366

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,435

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,978