Nico Hülkenberg (19.): «Es wurde ziemlich hektisch»

Nico Hülkenberg startete später als geplant ins Qualifying zum Kanada-GP, was seinen Einsatzplan durcheinander brachte. Als Folge schied der deutsche Haas-Pilot bereits nach den ersten 18 Minuten aus.

So richtig glücklich war Nico Hülkenberg schon seit dem Start ins Montreal-Wochenende nicht: Der 36-jährige Wahl-Monegasse beendete den vom Regen bestimmten Trainingsfreitag auf Position 15 der FP2-Zeitenliste. Im dritten Training am Samstagmorgen landete er auf der 17. Position – 1,228 sec fehlten ihm auf die Bestzeit von Lewis Hamilton.

Vor dem Qualifying entschied sich das Team, den Heckflügel an seinem Auto auszutauschen. Doch weil es nach dem ersten Umbau zu Problemen kam, musste das Team noch einmal einen Wechsel vornehmen, dadurch geriet das Programm fürs Abschlusstraining durcheinander, wie Hülkenberg nach seinem frühen Quali-Aus erklärte.

«Wir waren etwas spät auf der Strecke, denn wir haben vor dem Qualifying noch den Heckflügel getauscht, nachdem ich das ganze Wochenende schon nicht sehr glücklich war mit meinem Auto. Wir mussten gleich zwei Mal tauschen und das durchkreuzte den ganzen Plan fürs Q1», seufzte der Haas-Pilot, der sich mit dem 19. Platz begnügen musste.

«Es wurde ziemlich hektisch und am Ende wurde ich dann auch noch von einem Gegner aufgehalten, der in der letzten Schikane parkte – das half natürlich auch nicht. Alles zusammen hat die Arbeit erschwert, aber es wäre auch ohne den Heckflügel-Tausch schwierig geworden, denn das Auto hatte sich ja die ganze Zeit schon nicht so gut angefühlt», ist sich der Deutsche sicher.

Qualifying, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,000 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,000

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,021

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,103

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,178

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,228

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,280

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,414

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,701

10. Alex Albon (T), Williams, 1:12,796

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,691

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,728

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,736

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,916

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,940

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,326

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,366

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,435

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,978