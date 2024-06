George Russell/Max Verstappen: Totes Rennen alter Hut 09.06.2024 - 18:04 Von Mathias Brunner

© LAT Silverstone 1971: Clay Regazzoni (Ferrari) vor Jackie Stewart (Tyrrell) und Jo Siffert (BRM)

​George Russell und Max Verstappen haben in der Montreal-Quali beide 1:12,000 min erreicht. Zwei Fahrer genau gleich schnell, ein so genanntes totes Rennen, das hat es in der Formel 1 öfter gegeben als vermutet.