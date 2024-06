Yuki Tsunoda: «Team hat einen super Job gemacht»

Kurz vor dem Qualifying zum Kanada-GP wurde die Racing Bulls-Vertragsverlängerung von Yuki Tsunoda bestätigt. Der Japaner bedankte sich mit der achtschnellsten Runde und lobte hinterher seine Mannschaft.

Im dritten Training von Montreal belegte Yuki Tsunoda noch den fünfzehnten Platz, doch pünktlich zum Abschlusstraining zeigte sich der Japaner wieder von seiner starken Seite. Er schaffte es in die Top-10 und drehte dort die achtschnellste Runde. Noch besser schnitt sein Teamkollege Daniel Ricciardo ab, der sich den fünften Startplatz für den Kanada-GP sicherte.

Tsunoda schwärmte nach getaner Arbeit: «Wie man am Ergebnis erkennen kann, hat das Team einen super Job gemacht. Das war ein sehr erfolgreicher Tag für uns. Wenn man sich anschaut, wie viel Mühe ich im freien Training hatte, dann war das ein sehr gutes Abschlusstraining, in dem wir das Blatt wenden konnten.»

Und der 24-Jährige, dessen Vertragsverlängerung mit dem Racing Bulls Team kurz vor dem Start der Zeitenjagd verkündet wurde, erklärte auch: «In der zweiten Kurve habe ich wegen des starken Winds etwas Zeit verloren, aber es ist nicht so schlecht, dass ich es wieder ins Q3 geschafft habe.»

«Bisher war das ein gutes Wochenende, es war ein Auf und Ab, und das war eine Herausforderung. Aber natürlich fühlt es sich immer gut an, wenn man dann wieder in die Erfolgsspur zurückfinden kann. Und dass mir das gelungen ist, verdanke ich dem Team», fügte Tsunoda an.

Qualifying, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,000 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,000

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,021

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,103

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,178

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,228

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,280

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,414

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,701

10. Alex Albon (T), Williams, 1:12,796

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,691

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,728

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,736

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,916

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,940

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,326

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,366

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,435

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,978