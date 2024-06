Kanada-Sieger Max Verstappen: «Verrücktes Rennen!»

​Sieg von Weltmeister Max Verstappen im spannenden Kanada-GP auf dem Circuit Gilles Villeneuve. Der Red Bull Racing-Star zeigt in Montreal eine hervorragende Leistung – dritter Kanada-Sieg in Folge!

Weltmeisterliche Darbietung von Red Bull Racing-Star Max Verstappen beim Traditions-GP von Kanada auf der Insel Notre-Dame von Montreal. Der 26-jährige Niederländer gewinnt seinen 60. Grand Prix, den sechsten in dieser Saison (nach Bahrain, Saudi-Arabien, Japan, China und Imola) und den dritten in Folge auf dem Circuit Gilles Villeneuve.

Es ist der 105. Podestplatz von Max Verstappen in der Königsklasse und – das muss man sich mal vorstellen – der 50. Sieg in den vergangenen 75 Grands Prix!

Für Max’ Team Red Bull Racing ist dies der 119. Erfolg in der Königsklasse, der fünfte in Kanada nach Sebastian Vettel 2013, Daniel Ricciardo 2014 und nun den drei Siegen von Max.

Max Verstappen sagt nach dem faszinierenden Rennen: «Das war ein hartes Stück Arbeit, aber wir haben es gepackt. Was für ein verrücktes Rennen!»

«So viele Dinge sind passiert, es war sehr leicht, einen Fehler zu machen, sei dies auf der Strecke oder auch in Sachen Strategie.»



«Wir haben als Mannschaft heute alles richtig gemacht. Wir haben kühlen Kopf bewahrt. Wir haben zum idealen Zeitpunkt gestoppt, und die Safety Car-Phase hat uns dabei gewiss nicht geschadet. Aber der Sieg ist uns nicht in den Schoss gelegt worden. Ich konnte den Abstand zu meinen Gegnern kontrollieren.»



Zwischendurch hat sich Max am Funk gemeldet, wie schwierig sein Auto zu fahren sei, er könne nicht über die Randsteine fahren, der Wagen liege so bretthart, dass er bei der Kerb-Hoppelei halb k.o. geschlagen werde – und all so was.



Nach dem Rennen meint Max vielmehr: «Das hat so viel Spass gemacht. Einen Sieg so erringen zu müssen, solche Grands Prix brauchst du zwischendurch als Racer.»



«Ein Grund, wieso dieses Rennen auch für mich so spannend war: Zu verschiedenen Phasen des Grand Prix waren die Autos unterschiedlich schnell, wir, McLaren, Mercedes. Das war der Hammer.»



Und wie war das nun mit dem Randstein-Problem? «Als Problem würde ich das nicht bezeichnen. Wir wissen, welche Schwierigkeiten wir da haben, und wir werden daran arbeiten. Aber wir haben das Rennen gewonnen, letztlich ist das das Wichtigste – und die anderen Dinge müssen wir unter Kontrolle bekommen.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash