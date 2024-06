Lando Norris (McLaren/2.): «Das war pures Chaos»

​Platz 2 für McLaren-Fahrer Lando Norris beim neunten Formel-1-WM-Lauf der GP-Saison 2024, auf dem Circuit Gilles Villeneuve von Montreal (Kanada). Der 24-jährige Brite stöhnt: «Das war pures Chaos.»

Lando Norris erobert im packenden Grand Prix von Kanada den zweiten Platz und 18 WM-Punkte. Damit geht die starke Serie von Norris weiter: Dritter in Australien, Fünfter in Japan, Zweiter in China, Sieger in Miami, Zweiter in Imola, Vierter in Monaco, Zweiter in Kanada.

Der McLaren-Pilot zeigte eine starke Fahrt, führte zwischendurch und ist am Ende hin- und hergerissen. Nach seinem 18. Podestplatz in der Formel 1 (gleich viele wie Heinz-Harald Frentzen und Mike Hawthorn) und den ersten Punkten für McLaren in Montreal seit zehn Jahren sagt der McLaren-Fahrer: «Das war pures Chaos, so viel ist in diesem Grand Prix vorgefallen! Ich finde, ich habe ein gutes Rennen gezeigt, in den ersten beiden Segmenten konnte ich irren Speed aus dem Wagen holen.»

«Leider ist in der Safety Car-Phase für mich alles schief gegangen. In Miami spielte mir das Timing in die Hände, heute ist das gegen mich gelaufen, das nennt man wohl ausgleichende Gerechtigkeit. Ich hatte heute nicht das nötige Glück, um zu gewinnen.»

«Ganz ehrlich – es war hinter dem Lenkrad ziemlich stressig. Aber jetzt im Ziel spüre ich auch viel Zufriedenheit.»



«Letztlich sind wir hier in Montreal, und du musst immer wissen, dass dieses Rennen noch die eine oder andere Überraschung auf Lager hat. Klar dachte ich zwischendurch, als ich in Führung lag, dass ich hier vielleicht meinen zweiten Grand Prix gewinnen kann, aber es hat nicht sollen sein.»



«Gratulation an Max, er hat ein bärenstarkes Rennen gezeigt, er hat keine Fehler gemacht. Wir haben erneut üppig gepunktet, das ist bei leiser Enttäuschung ein gutes Wochenende für McLaren.»



Hand aufs Herz: Glaubt Lando Norris, dass dieser Sieg für ihn bestimmt gewesen wäre? Lando: «Ein klein wenig schon, aber nochmals – in Miami war ich vom Glück begünstigt, da will ich mich heute nicht hinstellen und jammern. Im Rennsport läuft es manchmal für dich, manchmal gegen dich. Im Zentrum muss für uns stehen, dass wir erneut ein sehr konkurrenzfähiges Auto hatten, so darf es weitergehen.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0