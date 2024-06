Lewis Hamilton (Mercedes): «Einer der schlimmsten GP»

​Sieben Mal hat Lewis Hamilton den Grand Prix von Kanada gewonnen, zehn Mal stand er hier auf dem Podest. Nun sagt der Mercedes-Superstar: «Das war einer meiner schlimmsten Grands Prix!»

Lewis Hamilton hat sich nach dem spannenden Grand Prix von Kanada selber an den Pranger gestellt. Zur Verblüffung der Berichterstatter sagt der siebenfache Sieger dieses Rennens: «Das war einer meiner schlimmsten Grands Prix!»

Moment mal, was? Hat Hamilton nicht die Fans mit einem grandiosen Duell gegen Fernando Alonso unterhalten? Hat er nicht einen feinen vierten Platz herausgefahren? Was bringt den 103-fachen GP-Sieger zu solch einer harschen Einschätzung?

Hamilton sagt: «Wenn ich das ganze Wochenende anschaue, dann war das einfach eine schwache Leistung, durchs Band. Das liegt vorrangig an mir. Und ich habe einen wirklich schlechten Grand Prix gefahren.»

«Ich habe einfach zu viele Fehler gemacht. Hätte ich eine bessere Quali gezeigt, dann wäre alles viel einfacher gewesen.»



«Aber ich will die positiven Dinge nicht aussen vor lassen. Grosses Dankeschön ins Rennwagenwerk für die unermüdliche Arbeit dort. Wir machen Fortschritte dank der ganzen Verbesserungen, und so langsam wird das ein Rennauto, mit dem wir kämpfen können.»



«Wenn wir so weitermachen, dann verringern wir den Abstand zur Spitze weiter. An diesem Wochenende hatten wir ein siegfähiges Auto, keine Frage. Jetzt muss ich nur noch meinen eigenen Kopf zurecht rücken.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0