Charles Leclerc: Ferrari ohne Speed, Strategie-Fiasko

​Kanada 2024, ein Desaster für das stolze Ferrari: Erstmals seit Melbourne 2023 keine Punkte, erstmals seit Baku 2022 beide Autos ausgeschieden. Charles Leclerc: «Wir dürfen jetzt nicht überreagieren.»

Ferrari war schon in der Kanada-Quali schwach: Monaco-Sieger Charles Leclerc nur Elfter, Australien-Sieger Carlos Sainz Zwölfter. Die Hoffnung der Tifosi, dass es im Rennen besser laufen würde, löste sich schnell in Luft auf. Leclerc meldete am Funk ein Problem mit dem Motor und schied später aus, nach einem peinlichen Fehler der Ferrari-Strategen in Sachen Reifenwahl; Carlos Sainz drehte sich von der Bahn und riss Williams-Fahrer Alex Albon mit.

Charles Leclerc verzweifelt: «Ich weiss nicht so recht, was ich sagen soll. Das Motorproblem hat alles verdorben, ich verlor 1,2 Sekunden pro Runde auf den Geraden. Ich habe pro Runde zehn verschiedene Motoreinstellungen versucht, dennoch sind alles links und rechts an mir vorbeigepfiffen. Bei den tückischen Pistenverhältnissen war es ohnhin grenzwertig, während des Fahrens die Motorkennfelder zu verändern.»

«Dann haben wir mit den Slick-Reifen gegambelt, wir hatten ohnehin nichts zu verlieren. Leider hat es dann wieder geregnet.»

«Wir hatten erwartet, dass wir bei der Musik sein würden. Es war für mich schon im Qualifying überraschend, dass wir nicht konkurrenzfähig waren.»



«Ich hatte vor dem Wochenende gesagt, dass alles wieder auf null geht. Wir sind nach dem Monaco-Sieg nicht in Euphorie verfallen, und wir werden auch jetzt nicht überreagieren, wo es so schlecht gelaufen ist.»



«Aber dass es gleich so übel laufen würde, das hätte ich nicht erwartet. Wir haben nun eine Nullrunde eingefahren, unsere Gegner haben üppig gepunktet. Das tut weh. Und was da mit dem Motor vorgefallen ist, das müssen wir uns in Ruhe ansehen.»



Was genau passiert ist, will der sechsfache GP-Sieger nicht sagen. Der Monegasse verrät lediglich: «Das war ein neues Problem, so etwas haben wir vorher so noch nie erlebt – ganz seltsam.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0