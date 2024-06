Sergio Pérez: Strafe – 3 Ränge zurück für Spanien-GP

​Schlechte Leistung im Abschlusstraining zum Kanada-GP, Crash im Rennen, danach auch noch eine Strafe – es läuft derzeit wirklich schlecht für den Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez.

Der Mexikaner Sergio Pérez würde bei beiden GP-Wochenenden von Monte Carlo und Montreal am liebsten vergessen: 16. Startplatz in Monaco, dann Kollision mit Magnussen. 16. Startplatz in Kanada, dann schwaches Rennen samt eines Drehers und zerschlagenem Heck seines Red Bull Racing-Rennwagen.

Spät am Abend in Montreal gab es dann dicke Post von den Rennnkommissaren: Weil Pérez mit arg ramponiertem Wagen zur Box zurückgefahren war, statt das Auto zur Seite zu stellen, weil der sechsfache GP-Sieger dabei auch noch jede Menge Trümmerteile verstreute, gab es eine Geldstrafe für Red Bull Racing in Höhe von 25.000 Euro – und eine Strafe von drei Rängen zurück in der Startaufstellung des kommenden Spanien-GP für den Fahrer.

Die Rennkommissare Felix Holter (Deutschland), Loic Bacquelaine (Belgien), Derek Warwick (Grossbritannien) und Marcel Demers (Kanada) schreiben in der Urteilsbegründung: «Nach Barrieren-Kontakt von Wagen Nummer 11 fuhr der Pilot mit beträchtlich beschädigtem Auto weiter. Dabei wurden mehrere Karbonteile auf der Bahn verteilt.»

«Das Team bestätigte in einer Anhörung, dass der Fahrer die Anweisung erhalten hatte, zur Box zurückzukehren, um eine Safety Car-Phase zu vermeiden.»



«Weil die Sicherheit durch dieses Vorgehen beeinträchtigt wurde, ist eine Strafe für den Fahrer abgesehen von der Busse fürs Team unumgänglich.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0