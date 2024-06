Lando Norris: Hat McLaren Kanada-Sieg verschenkt?

​Langes Gesicht bei Miami-GP-Sieger Lando Norris nach dem Rennen in Kanada: Der Engländer glaubt, dass ihm in Montreal eine gute Gelegenheit entgangen ist. Was McLaren-Teamchef Andrea Stella dazu sagt.

Viele Fans glauben nach dem packenden Grand Prix von Kanada: Mercedes und McLaren hätten Red Bull Racing an diesem Tag ein Bein stellen können. Der zweitplatzierte McLaren-Fahrer Lando Norris machte nach dem abwechslungsreichen Rennen ein langes Gesicht. Hat McLaren in Montreal den Sieg verschenkt?

McLaren-Teamchef Andrea Stella am Circuit Gilles Villeneuve: «Ich würde eher sagen – uns fehlte das notwendige Glück. In der entscheidenden Situation, als das Safety-Car auf die Bahn kam wegen des Unfalls von Logan Sargeant, da war er 1,5 Sekunden von jener Linie entfernt, an welcher sich entscheiden muss – draussen bleiben oder an die Box fahren?»

«Im Nachhinein betrachtet hätten wir dem Fahrer sagen können: ‚Okay, im Falle eines Safety Car-Einsatzes kommst du so oder so unverzüglich an die Box.’ Aber wir haben die Intensität des Regens überwacht, und diese Intensität hat in den letzten Minuten etwas nachgelassen, so dass wir nicht unnötigerweise einen neuen Satz Intermediates verbrauchen wollten, wenn der bisherige Satz Intermediates im Falle leichten Regens gut genug gewesen wäre.»



Der Italiener weiter: «Für die Verfolger von Lando war es einfacher, in jenem Moment die richtige Entscheidung zu treffen. Wir waren in dieser Situation ein bisschen unglücklich, nicht nur mit dem Timing, wann das Safety-Car eingesetzt wurde sowie in Bezug auf Landos Position auf der Strecke, sondern auch bei der Safety Car-Phase an sich, denn zu diesem Zeitpunkt hatte Lando bei weitem das schnellste Auto.»



«Wir wussten, dass es nicht einfach sein würde, wenn der Regen kommt, den wir etwa für Runde 30 erwarteten. Da wir keinen Druck hatten, begann Lando sehr früh, seine Reifen zu schonen, auch wenn es eigentlich nicht nötig war. Er suchte immer wieder nasse, kühlende Stellen auf der Bahn um sicherzustellen, dass die Reifen in einem guten Zustand bleiben, wenn die Strecke schwieriger geworden wäre.



Nach dem ersten Safety-Car versuchten die McLaren-Strategen ihr Glück mit dem Überschneiden – also den Fahrer länger auf der Bahn lassen, in der Hoffnung, dass Norris in dieser Phase schneller ist als seine Gegner, die eben frischen Gummi ausgefasst haben, um dann nach dem Wechsel von Lando die Nase vorn zu haben.



Das wäre fast gut gegangen: Norris kam tatsächlich knapp vor Verstappen auf die Bahn zurück, befand sich aber links auf dem nassen Teil, hatte sofort einen üblen Quersteher, sofort ging der Champion vorbei.



Andrea Stella lamentierte nicht über einen entgangen Sieg, er ist froh, dass Norris Zweiter geworden ist vor dem Mercedes-Duo. Stella glaubt: «Mercedes hätte heute vor Lando ins Ziel kommen müssen. Wir haben das Maximum aus dem herausgeholt, was uns nach dem Safety-Car möglich war. Wir wussten, dass es ein Rennen werden würde, das durch verschiedene Szenarien entschieden wird. Wir dürfen mit dem Ergebnis zufrieden sein, Norris auf P2, Piastri auf P5, das ist gut gelaufen für uns.»



Aufgrund der Nullrunde von Ferrari hat McLaren den Rückstand auf die Italiener verringert, auf 40 Punkte.





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0