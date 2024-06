Jacques Villeneuve: Wolff-Ego, Mercedes und Antonelli

​Für den kanadischen Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve ist klar, wer 2025 neben George Russell für Mercedes fährt: Kimi Antonelli. «Eine andere Entscheidung wird das Ego von Toto Wolff nicht zulassen.»

Hat Mercedes-Teamchef Toto Wolff in Kanada verkündet, wie die Fahreraufstellung 2025 aussieht? Der Österreicher hat in Montreal festgehalten: «Wir haben Carlos Sainz dargelegt, dass wir auf junge Fahrer setzen werden. Wir wollen uns auf Kimi Antonelli konzentrieren, junge Fahrer sind unsere Zukunft.»

Für Jacques Villeneuve kam diese Aussage nicht überraschend. Der elffache GP-Sieger aus Kanada, Formel-1-Champion 1997 mit Williams, sagt als GP-Experte von Sky: «Toto Wolff wird keine andere Lösung zulassen als Antonelli, die Tür dort ist zugefallen, das ist nun Antonellis Team für die Zukunft.»

«Er ist seit Jahren darauf vorbereitet worden, und bei der Entscheidung für Antonelli spielt auch viel Ego von Toto Wolff mit. Er will der Welt beweisen, dass es richtig war, auf den jungen Italiener zu setzen als der erst zwölf Jahre alt war. Er will zeigen, dass er schon damals den kommenden Weltmeister in ihm gesehen hat.»

Nach ersten Formel-1-Tests des 17-jährigen Kimi Antonelli gab es viel Lob von Mercedes-Technikchef James Allison.



«Antonelli ist ein junger, enthusiastischer Fahrer, der sehr, sehr schnell ist und konstante Zeiten fährt. Er sass bis vor kurzer Zeit nie in einem Formel-1-Auto, hat aber nach ein, zwei Runden den Eindruck hinterlassen, als würde er dies schon seit Ewigkeiten machen. Er hat die aktuelle Fahrzeuggeneration unvoreingenommen ausprobiert und all das gefühlt, was zu erwarten war. Er sagte, welche Stärken und Schwächen er wahrnahm und liess dann die Ingenieure ihre Arbeit machen, um das Auto zu verbessern. Er ist offensichtlich ein sehr vielversprechender junger Fahrer.»



Superstar Lewis Hamilton hat Mitte Mai gesagt: «Ich kann nicht sagen, was Toto plant, aber wenn es nach mir ginge, dann würde ich einen Youngster nehmen – und ich würde wahrscheinlich Kimi Antonelli wählen.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0