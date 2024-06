Kanada-GP: Haas-Triumphfahrt im Regen endet punktlos

Mit Regenreifen konnten die beiden Haas-Piloten zu Rennbeginn durchs Feld pflügen. Zum Ende des Grands Prix von Kanada landen Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen dann aber beide außerhalb der Punkte.

Was als Paradefahrt für die Haas-Fahrer Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen begann, endete knapp außerhalb der Punkte.

Die beiden Haas-Piloten waren als einzige Fahrer im Feld mit Regenreifen statt mit Intermediates in den Großen Preis von Kanada gestartet (Magnussen von Platz 14, Hülkenberg von Platz 17).

Zunächst brachte die außergewöhnliche Reifenwahl beide Haas-Fahrer nach vorne, beide kamen mit den Bedingungen auf der doch ziemlich nassgeregneten, aber langsam trocknenden Strecke deutlich besser klar als die anderen 18 Piloten auf Intermediates, bei denen Rutschgefahr drohte.

Magnussen war zwischenzeitlich sogar Vierter, Hülkenberg schaffte es auf Platz 7. Doch der Zauber hielt nicht lang.

Die Strecke trocknete ab, die Regenreifen wurden für die immer trockeneren Bedingungen schwieriger zu fahren. Kevin Magnussen wurde vergleichsweise schnell an die Box geholt - wohl zu früh. Der Stopp lief dann auch noch nicht rund, dauerte über acht Sekunden. Er kam als 14. wieder raus.

Sechs Runden später, also in Runde 13, kam Hülkenberg zum Reifenwechsel. Der ursprüngliche Vorteil in den komplett nassen Bedingungen wurde konsumiert vom Extra-Wechsel.

Durch die vielen Ausfälle im Feld landeten schließlich beide Haas knapp hinter den Punkterängen: Hülkenberg Platz 11, Magnussen Platz 12.

Nico Hülkenberg: «Die ersten 10 Runden liefen wirklich gut, aber dann trocknete die Strecke ab, so dass die ganze Arbeit wieder zunichte gemacht wurde. Aber wir wussten, dass es zu diesem Szenario kommen würde.»

Später kam ihnen dann auch noch das Timing des Safety Cars in die Quere. Kurz nach den Stopps der beiden auf Slicks in den Runden 42 und 44 kam Bernd Mayländer nach dem Sainz/Albon-Crash raus.

Kevin Magnussen ist trotz seiner augenscheinlichen Triumphfahrt zu Beginn des Rennens insgesamt enttäuscht: «Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir heute das Beste aus dem Rennen herausgeholt haben. Wir haben die vielen Möglichkeiten, die sich uns boten, nicht genutzt. Das ist enttäuschend.»

Der Däne: «Ich glaube, dass wir zu früh von den Regenreifen in die Box kamen. Es fühlte sich zu Beginn des Rennens so an, als würde etwas kommen, aber am Ende kam es nicht.»

Die Piloten im Unterschied zu allen anderen Teams auf Regenreifen statt Inters rauszuschicken, ist eine Entscheidung, die Teamchef Ayao Komatsu im Nachhinein für richtig hält. Der Japaner, der seit dem Jahreswechsel neuer Haas-Boss ist: «Das war gut. Sowohl Kevin als auch Nico haben einen guten, sehr guten Job gemacht, viele Positionen gutgemacht. Wir sind mit Kevin zum richtigen Zeitpunkt an die Box gekommen, nur um es dann durch unser Boxenstopp-Problem wieder zunichte zu machen. Was die Pace angeht, wollten wir bei Kevin früh auf Slicks wechseln, aber im Nachhinein war es zu früh, und Nicos Timing war absolut perfekt.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0