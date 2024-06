Fred Vasseur: Ganze Saison liegt noch vor uns

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hofft, dass die Scuderia alle Pannen der Saison in Kanada abgehakt hat. Er betont auch, dass mit 15 noch zu fahrenden Rennen quasi eine komplette Saison noch vor ihnen liegt.

Das Kanada-Wochenende war ein gebrauchtes für Ferrari. Auf eine enttäuschende Quali folgte ein noch enttäuschenderes Rennen. Charles Leclerc hatte Motorprobleme, dann verbockte das Team die Strategie, schickte Leclerc in einer (Ver-)Poker-Aktion im Regen auf Slicks raus. Carlos Sainz crashte. Keiner der zwei Ferrari erreichte die Ziellinie.

Teamchef Frédéric Vasseur sagt zu formula1.com: «Wir waren eigentlich recht zuversichtlich mit der Geschwindigkeit. Aber am Anfang lief alles schief. Ich hoffe, dass wir all die harten, beschissenen Teile der Saison in ein und dasselbe Wochenende gepackt haben.»

Der Franzose, der in seiner zweiten Saison Chef der Scuderia ist: «Manchmal hat man das Gefühl, dass alles schiefläuft und alles gegen dich ist. Aber wir werden unseren Ansatz nicht ändern. Wir arbeiten als Team mit den Fahrern in den guten und in den schlechten Momenten. Ich habe vor so einer Art Wochenende keine Angst. Es ist, wie es ist. Das ist Racing.»

Er versucht wie immer, die Dinge pragmatisch zu sehen: «Letze Woche war es hart für Red Bull Racing, dieses war es hart für uns. Wir werden harte Wochenenden haben, aber wir müssen auch bedenken, dass es noch 15 oder 16 Rennen gibt. Das wäre in Jahren wie 2018 oder 2017 eine Saison gewesen.» 15 Grands Prix sind noch zu fahren, dazu vier Sprints.

Der Ferrari-Teamchef stellt klar: «Wir sind nach einem guten Wochenende nicht Weltmeister und wir sind auch nach einem schlechten Wochenende nicht im Nirgendwo. Es wird gute Wochenenden geben und es wird schlechte Wochenenden geben.»

Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat in zwei Wochen in Barcelona seinen Heim-GP – bei dem es dann hoffentlich besser läuft.

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0