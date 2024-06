Philipp Eng über Red Bull Racing: «Das beste Paket»

Formel-1-Experte Philipp Eng sprach in der jüngsten Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» über das Rennwochenende in Kanada und das aktuelle Kräfteverhältnis im GP-Feld.

Mit seinem jüngsten GP-Sieg in Kanada erreichte Max Verstappen in Kanada wieder einmal einen Meilenstein in seiner erfolgreichen Formel-1-Karriere: Der Red Bull Racing-Ausnahmekönner fuhr seinen 60. Triumph in der Königsklasse ein – und schaffte damit, was nur wenigen vor ihm gelungen ist. Der Niederländer kreuzte die Ziellinie 3,879 sec vor Lando Norris und kehrte damit auf das höchste Podesttreppchen zurück.

Der Sieg war verdient, wie ServusTV-Experte Philipp Eng in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» betont: «Die Formel 1 ist spannend wie nie. Es war ein Thriller, du wusstest nicht, wie es ausgeht. Von Anfang bis Ende. Es war viel Action und es gab einen verdienten Sieger mit Max Verstappen.»

Der Salzburger weiss: «An so einem Tag muss das Paket stimmen. Du brauchst ein schnelles Auto, einen fehlerfreien Fahrer und ein operatives Team. Bei Max‘ Stimme hat man gehört, wie erleichtert er über den Rennsieg war.»

Und das, obwohl das Red Bull Racing Team immer noch das beste Gesamtpaket hat, ist sich Eng sicher. Zum Kräfteverhältnis sagt der 34-Jährige: «Red Bull Racing hat ein Auto, das funktioniert, wenn es tief fährt. Kanada ist neu asphaltiert worden, da konnte man den Vorteil ausspielen. Sie sind zurück in alter Form, aber es ist sehr eng beisammen. Sie sind das beste Paket.»

Gleichzeitig warnt Eng: «McLaren und Mercedes haben stark aufgeholt. Es ist immer ein anderer vorne. Die Abstände sind sehr eng.» Er glaubt: «Der Ausschlag geht trotzdem immer noch zu Verstappen und Red Bull Racing.»

Doch auch die Konkurrenz schätzt er stark ein: «Charles Leclerc und Lando Norris sind in einer guten Position. In Kanada hätte es für Lando noch ein bisschen besser ausgehen können. Er wird über kurz oder lang sehr nah an Max dran sein.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0