Kelly Piquet & Max Verstappen: «Das muss aufhören!»

​Kelly Piquet, Lebensgefährtin von Max Verstappen und Tochter von F1-Weltmeister Nelson Piquet, wehrt sich gegen Hass und Hetze im Internet, samt Verbreitung gefälschter Fotos und von Fake-News.

Kelly Piquet hat genug. Die Lebensgefährtin des dreifachen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen und Tochter des dreifachen F1-Champions Nelson Piquet bezieht klar Stellung zu Hass und Hetze im Netz. Mit einem Nachsatz von Max Verstappen.

Kelly Piquet schreibt auf Instagram: «Eine Anmerkung von mir und eine sanfte Erinnerung an alle – die Online-Welt kann aus verschiedenen Gründen ein wunderbarer Ort sein, aber auch ein sehr beängstigender, wenn jemand mit falschen Informationen und Lügen um sich wirft.»

«Ich bin mir nicht sicher, wie ich mit Hass umgehen soll, der aus Unwahrheiten resultiert. Seit mehr als drei Jahren steuere ich durch eine sehr seltsame und beunruhigende Welle aus Anschuldigungen, Gerüchten, erfundenen Situationen, gefälschten Zeugnissen, mit Fotos, die verändert wurden – die ganze Bandbreite. Die ganze Zeit über habe ich dazu geschwiegen und mich nicht auf diese lächerlichen Behauptungen eingelassen.»

«Anschuldigungen, die vor allem in den letzten Monaten erhoben wurden, haben nun aber eine andere Ebene der Diffamierung erreicht. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich mich niemals in eine solche Position begeben, bestimmte Dinge sagen oder auf eine solche Art und Weise handeln würde.»



«Ich bin gewiss nicht perfekt, aber ich bin stolz auf meine Werte, meine Moral und mein Verhalten. Diese Kommentare und der Hass berühren mich und die Menschen um mich herum zutiefst. Ich hoffe, dass dies als Mahnung für die Menschen dient, Online-Inhalte zu überprüfen, bevor sie Drohungen aussprechen.»



«Ich hoffe auch, dass diejenigen unter Ihnen, die dazu beigetragen haben, sich vielleicht einen Moment Zeit nehmen, um über die Konsequenzen der Verbreitung von Lügen und Hass nachzudenken.»



Max Verstappen hat in diesem Zusammenhang erklärt: «Das muss aufhören. Diese falschen Anschuldigungen von bestimmten Personen auf Instagram und TikTok sind verrückt und lächerlich. Hass hat keinen Platz in dieser Welt. Wir wissen, was in unserer Familie wahr ist, und wir sind sehr glücklich miteinander. Ich liebe dich.»