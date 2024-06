James Allison: Wieso Mercedes in Kanada so stark war

​Wird aus dem Formel-1-Dreikampf Red Bull Racing gegen McLaren gegen Ferrari nun wegen Mercedes ein Vierkampf? Mercedes-Technikchef James Allison schätzt die Lage nach dem Kanada-GP ein.

Mercedes hat am GP-Wochenende von Kanada eine sehr gute Leistung gezeigt, samt Pole-Position für George Russell, aber am Ende musste sich der junge Engländer seinen Gegnern Max Verstappen (Red Bull Racing) und Lando Norris (McLaren) geschlagen geben. Russell machte in Montreal am Sonntagabend ein langes Gesicht. Dennoch: Die Ränge 3 (Russell) und 4 (Lewis Hamilton) dürfen sich sehen lassen.

Klar stellen sich viele Formel-1-Fans nun die Frage: Dürfen wir uns ab jetzt regelmässig auf einen Mehrkampf zwischen vier Teams freuen?

Mercedes-Technikchef James Allison sagt dazu in seiner Nachbetrachtung des WM-Laufs: «Wir hatten erwartet, dass wir in Montreal ein wenig konkurrenzfähiger sein würden als in Monte Carlo. Denn die kanadische Strecke, trotz all ihrer Eigenheiten, ist eine normalere Bahn als der Strassenkurs von Monaco.»

Der 56-jährige Engländer fährt fort: «Tatsächlich fanden die Fahrer das Auto ausbalancierter und damit leichter zu fahren. Endlich war der Rennwagen wieder ihr Freund und nicht ein Gegner, mit dem sie sich in jeder Runde einen Ringkampf liefern müssen – so wie oft im ersten Teil der GP-Saison.»



«Zuvor war es immer ein wenig auf Messers Schneide, ob wir die perfekte Balance hinkriegen würden, in Kanada war dieses Fenster, in welchem der Wagen gut funktioniert, grösser. Aber wir müssen mehr machen, und ob sich das alles auszahlt, darüber werden wir in Spanien einen guten Anhaltspunkt erhalten, weil der Circuit de Barcelona-Catalunya eine Strecke ist, auf welcher du fast alle Kurventypen findest. Es wird auch markant wärmer sein als in Kanada, auch dies ist für uns eine Nagelprobe.»



«Die jüngsten Verbesserungen haben den Mercedes konkurrenzfähiger gemacht, keine Frage. Und wir glauben, dass diese Verbesserung auf jeder Art Strecke spürbar sein wird. Aber um ehrlich zu sein, hat uns die Pistenspezifikation von Montreal vielleicht etwas geschmeichelt. Ich glaube, wir sind in Sachen Kräfteverhältnis nicht ganz so weit vorne.»



«Während sich bei anderen Kurventempi und auf heisserem Asphalt zeigen muss, was wir wirklich können, wollen wir einen hohen Rhythmus beibehalten in Sachen Fahrzeugentwicklung. Wir wollen so effizient entwickeln, dass die Gegner nicht mitkommen. Wenn uns das gelingt, dann werden wir wieder regelmässig da vorne auftauchen.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash



WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0