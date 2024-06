Neues Rätsel Racing-Raritäten: 2 Fälle in 75 Jahren

​Bei unserem Rätsel Racing-Raritäten ist ein Pilot zu sehen, dem gelungen ist, was in 75 Jahren Formel 1 nur ein anderer Fahrer ebenfalls schaffte? Wer ist das? Wo und wann ist das Foto entstanden?

Meist aus dem Archiv unserer Partner der britischen Foto-Agentur LAT stellen wir jede Woche ein kleines Stück Motorsporthistorie vor. Das Vorgehen ist kinderleicht – sagen Sie uns, wer zu erkennen ist, wo und wann das Bild entstand (Beispiel: Jo Siffert, Monza, 1970) und gewinnen Sie mit etwas Glück einen kleinen Preis. Bitte Namen, Adresse, Geburtsjahr und Telefonnummer nicht vergessen. Schicken Sie Ihre Lösung an: mathias.brunner@speedweek.com.

Einsendeschluss ist jeweils Sonntag der laufenden Woche, 24.00 Uhr.

Die richtige Lösung vom letzten Mal: Der Kanadier George Eaton mit seinem BRM P153 im Training zum Grand Prix von Spanien 1970 in Jarama, Eaton konnte sich nicht fürs Rennen qualifizieren.

Der am 12. November in Toronto geborene George Eaton war der jüngste Sohn von John und Signy Eaton aus der Kaufhausketten-Dynastie, 1869 vom schottischen Auswanderer John Eaton gegründet.

George interessierte sich in jüngeren Jahren mehr für Racing als für das Familiengeschäft. Gewiss, ihm fehlte die Genialität eines Gilles Villeneuve, aber blamiert hat er sich auch nicht.



In der CanAm-Serie fuhr Eaton drei Jahre lang, 1969 war er der beste Kanadier in der Tabelle, als stattlicher Gesamt-Fünfter! In Edmonton schaffte er es mit seinem privaten McLaren als Dritter sogar aufs Siegerpodest. In Mont-Tremblant 1970 wiederholte er mit dem BRM dieses Kunststück, aber das war auch schon das Highlight.



In der Formel 1 trat Eaton von 1969 bis 1971 zu insgesamt dreizehn GP-Wochenenden an, in Kanada 1970 wurde er Zehnter.



Ende 1972 beendete George Eaton seine Rennkarriere und kümmerte sich fortan ums Familiengeschäft. Den Niedergang der Kaufhauskette vom einstigen Marktdominator in Läden und Versand (der Eaton-Katalog gehörte damals in jeden kanadischen Haushalt wie Ahornsirup) konnte er nicht verhindern, 1999 war das Unternehmen pleite. Eaton’s hatte es nicht geschafft, sich den neuen Marktanforderungen anzupassen.



Damit zum neuen Rätsel: Was der abgebildete Fahrer an diesem besonderen Tag geschafft hat, das schaffte in 75 Jahren Formel 1 nur ein anderer Pilot.



Machen auch Sie mit! Schicken Sie Ihre Lösung an: mathias.brunner@speedweek.com. Einsendeschluss ist jeweils Sonntag der laufenden Woche, 24.00 Uhr.