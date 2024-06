Zeitplan Spanien-GP: Wo bleibt der neue Verstappen?

​Die Fans erhalten am kommenden Wochenende auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya viel geboten. Auch im Einsatz in den Formeln und 3: die Red Bull-Junioren, unter welchen der neue Max Verstappen gesucht wird.

F1 Academy, Formel 3, Formel 2, Formel 1: Die Besucher am Circuit de Barcelona-Catalunya dürfen sich auf ein appetitliches Programm freuen. Wir zeigen hier unten den kompletten Zeitplan.

Ebenfalls im Einsatz in den Nachwuchsklassen Formel 2 und Formel 3: einige Nachwuchsfahrer von Red Bull. Wo stehen die jungen Wilden, unter welchen der neue Max Verstappen gesucht wird?

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat dazu festgehalten: «Isack Hadjar liegt in der Formel 2 auf dem zweiten Gesamtrang, und dies nur wegen viel Pech. Es gab zwei Ausfälle wegen eines Benzinproblems, was Dallara auf die eigene Kappe nehmen musste. Bei zwei weiteren Rennen wurde er von Gegnern umgedreht. Wir reden hier also von vier unverschuldeten Ausfällen, dennoch ist Zweiter in der Tabelle.»

«Dazu hat er mit einer unfassbaren Reaktion im Tunnel von Monaco einen Riesenunfall verhindert, als er dem langsam fahrenden Miyata ausweichen musste. Hadjar ist gut drauf und erfüllt unsere Erwartungen.»



«Pepe Martí, unser zweiter Mann in der Formel 2, liegt auf dem zwölften Zwischenrang. Der Spanier setzt sich selber zu sehr unter Druck und macht Fehler, aber für einen Rookie ist das okay.»



«Arvid Lindblad liegt in der Formel 3 auf dem fünften Zwischenrang, der erst 16-jährige Engländer kam aus der Formel 4 direkt in die F3. Er steigert sich ständig und ist sehr gut unterwegs.»



«Zu unseren beiden Deutschen ist zu sagen: Tim Tramnitz zeigt als Gesamtsiebter solide Leistungen. Oliver Goethe schwächelt in der Quali, ist in den Rennen aber einer der stärksten Fahrer, der tolle Überholmanöver zeigt.»



Wie das mit den Red Bull-Junioren weitergeht, und was sonst alles auf der katalanischen Rennstrecke passiert, das sehen Sie hier im Zeitplan.





Zeitplan Grosser Preis von Spanien

Donnerstag, 20. Juni

09.00–11.45: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

13.45–14.00: Pisteninspektion

14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

14.30–15.15: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

15.20: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

15.30–17.00: F1 Experiences Pit Lane Walk

15.30–17.00: F1 Experiences Track Tour und Trophy-Foto

17.30–19.30: Pit Lane Walk Dreitagespass-Besitzer



Freitag, 21. Juni

08.00–08.15: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.15–08.30: Übung medizinische Rettung

08.50–09.30: Training F1 Academy

09.55–10.40: Training Formel 3

11.05–11.50: Training Formel 2

12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.00–13.00: Paddock Club Track Tour

12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.15: Pisteninspektion und Safety Car-Test

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

15.00–15.30: Qualifying Formel 3

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

15.55–16.25: Qualifying Formel 2

16.35–16.45: Pisteninspektion

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.30–19.00: Qualifying F1 Academy

19.15–20.00: Paddock Club Track Tour

19.15–20.00: Paddock Club Pit Lane Walk

19.35–22.00 Uhr: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

19.20: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Samstag, 22. Juni

09.40–09.50: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.40–11.25: Sprintrennen Formel 3 (21 Runden oder 40 Minuten)

11.35–12.05: Paddock Club Track Tour

11.35–12.05: Paddock Club Pit Lane Walk

11.35–12.05: Formel 1 Boxenstopptraining

12.05–12.15: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (26 Runden oder 45 Minuten)

15.35–15.45: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

18.00–18.45: Erstes Rennen F1 Academy (16 Runden oder 30 Minuten)

18.45–19.45: Paddock Club Track Tour

17.20–20.00 Paddock Club Pit Lane Walk

18.50: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

19.45–20.45: F1 Experiences Track Tour und Trophy-Foto



Sonntag, 23. Juni

07.55–08.05: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.50–09.25: Zweites Rennen F1 Academy (16 Runden oder 30 Minuten)

10.05–10.55: Hauptrennen Formel 3 (25 Runden oder 45 Minuten)

11.35–12.40: Hauptrennen Formel 2 (37 Runden oder 60 Minuten)

12.55–13.55: Paddock Club Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion

14.46–14.48 Uhr: Nationalhymne

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis von Spanien (66 Runden oder 120 Minuten)