Fernando Alonso: «Max Verstappen? So dachte ich auch»

Der dreifache Formel-1-Champion Max Verstappen hat festgehalten: Er kann sich nicht vorstellen, so lange in der Königsklasse zu bleiben wie Fernando Alonso. Der angesprochene Spanier ist skeptisch.

Im April 2024 hat Fernando Alonso einen neuen Vertrag unterzeichnet: Er bleibt 2025 und 2026 Formel-1-Pilot von Aston Martin. Der inzwischen 42-jährige Spanier begeistert Fans und Fachleute mit seinem Feuer und behauptet sich gegen Gegner, die halb so alt sind wie er.

Zu den Alonso-Fans gehört auch Max Verstappen. Der dreifache Formel-1-Champion in Diensten von Red Bull Racing kann sich aber nicht vorstellen, mit 40 Jahren oder mehr noch in der Königsklasse zu sein. Dazu müsste er noch vierzehn Saisons fahren und hätte dann 24 F1-Dienstjahre auf dem Buckel!

Verstappen hat mehrfach betont: «Ich glaubte nicht, dass ich in diesem Alter noch Formel 1 fahre. Man soll niemals nie sagen, aber ich schätze, ich werde irgendwann etwas Anderes machen.» Etwas auf die Langstrecke wechseln, mit dem Ziel Le Mans.

Auf einen möglichen frühen F1-Rücktritt von Verstappen ist vor kurzem auch Alonso angesprochen worden. Der 387-fache GP-Teilnehmer sagt in der Times: «So dachte ich auch, als ich im Alter von Max war. Ich weiss noch, es war 2007, und ich hatte eben einen Dreijahresvertrag mit McLaren unterzeichnet. Ich kam als Weltmeister mit Renault zu den Engländern und glaubte – so, das ist mein letzter Vertrag in der Formel 1.»



«Später fand ich meinen Weg über Renault und Ferrari zurück zu McLaren und glaubte erneut: So, das war mein letztes Abkommen in der Königsklasse. Aber nachdem ich 2018 das Kapitel Formel 1 vermeintlich abgeschlossen hatte, wurde mir klar – es geht nicht ohne. Also kehrte ich 2021 zurück.»



Der 32-fache GP-Sieger weiter: «Natürlich ist mir bewusst, dass ich nicht ewig fahren kann. Aber ich weiss es zu schätzen, wie privilegiert ich bin. Nur 20 Rennfahrer auf der Welt treten zu Grands Prix an. Daher ist es für mich naheliegend, das so lange es geht auszukosten – immer vorausgesetzt, dass ich konkurrenzfähig bleibe.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash



WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0