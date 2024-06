Spanien-GP im TV und Live-Ticker: So wird das Wetter

​Wetterkapriolen in Monte Carlo und Montreal – wie geht das nun auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya weiter? Wir sagen, was die Fans vor Ort und zuhause vom Spanien-GP-Wochenende erwarten dürfen.

Das Wetter an den Formel-1-Austragungsorten erwies sich zuletzt als recht launisch: Das hat in Monaco und Kanada viel Spannung erzeugt. Klar fragen sich da viele Fans – wie geht das weiter?

Aus heutiger Sicht ist am Wochenende des Grossen Preises von Spanien (Freitag, 21. Juni, bis Sonntag, 23. Juni) mit viel Sonne zu rechnen, bei Höchsttemperaturen zwischen 25 und 27 Grad.

Die Regenwahrscheinlichkeit in freien Trainings und in der Qualifikation ist gering, am Sonntagmorgen jedoch soll es regnen. Die spanischen Meteorologen glauben: Bis zum Rennen hat sich die Störung verzogen.

Wie sich die Action auf der Rennstrecke entwickelt, das verfolgen Sie am besten mit unserem beliebten Live-Ticker. Natürlich haben wir für Sie wie immer auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst.





Spanien-GP im TV

Freitag, 21. Juni

09.40 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2024

10.50 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2024

12.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2024

12.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport-Spezial

13.15 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

16.35 Sky Sport F1 – Top 10: Best Battles 2023

16.45 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Zweites Training

19.10 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

20.10 Sky Sport F1 – Jessica Hawkins im AMR21

20.20 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton: The Lie Detector Test

20.30 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

22.00 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – GP Confidential



Samstag, 22. Juni

07.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

08.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

10.00 Sky Sport F1 – Inside Story: Bearman’s stellar F1 debut

10.15 Sky Sport F1 – Inside Story: Hometown hero (Leclerc)

11.35 Sky Sport F1 – Top 20: Best Team Radio 2023

11.45 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Alain Prost

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.35 ORF 1 – Formel-1-News

15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Kimi Räikkönen

23.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Sonntag, 23. Juni

06.45 Sky Sport F1 – Inside Story: Bearman’s stellar F1 debut

07.00 Sky Sport F1 – Inside Story: Hometown hero (Leclerc)

07.15 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

09.35 Sky Sport F1 – Top 10: Best Starts 2023

09.45 Sky Sport F1 – Top 10: Best Battles 2023

11.05 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2024

12.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 1984

13.00 Sky Sport F1 – Inside Story: Bearman’s stellar F1 debut

13.15 Sky Sport F1 – Inside Story: Hometown hero (Leclerc)

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

13.40 ORF 1 – Formel-1-News

14.10 SRF2 – Vorberichte zum Rennen

14.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP Spanien

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Spanien

15.00 Grosser Preis von Spanien (66 Runden)

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF1 – Analysen und Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Sky Sport F1 – GP Spanien Wiederholung

21.00 Sky Sport F1 – GP Spanien Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Kimi Räikkönen

23.30 Sky Sport F1 – GP Spanien kompakt

23.35 ORF1 – GP Spanien Wiederholung