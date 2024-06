Max Verstappen in Spanien: «Erster Sieg war verrückt»

​Vor dem Spanien-GP 2016 beförderte Red Bull den damals 18-jährigen Max Verstappen von Toro Rosso zu Red Bull Racing. Der Niederländer bedankte sich mit dem Sieg. Max: «Das war verrückt.»

15. Mai 2016: Max Verstappen schreibt Formel-1-Geschichte – im Alter von 18 Jahren, 7 Monaten und 15 Tagen gewinnt er bei seinem ersten GP-Einsatz für Red Bull Racing sensationell den Grossen Preis von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Seither sind acht Jahre vergangen und 59 GP-Siege hinzugekommen, dazu drei WM-Titel. Max blickt zurück: «Dieses Wochenende damals war völlig verrückt.»

«In den Tagen zuvor sass ich stundenlang im Rennsimulator, um mich an die ganzen Abläufe im RBR-Rennwagen zu gewöhnen. Toro Rosso und Red Bull Racing, das waren zwei komplett verschiedene Autos, angefangen mit dem Lenkrad, das ganz anders belegt war, bis hin zu einem völlig unterschiedlichen Fahrverhalten.»

«Als ich mit dem Auto von Red Bull Racing aus der Box fuhr, da war der Anstellwinkel von der Vorder- zur Hinterachse so extrem, dass ich fast den Frontflügel sehen konnte. Ich befand mich in einer überaus steilen Lernkurve.»



Im Abschlusstraining fuhr Verstappen den vierten Startplatz heraus, seine beste Leistung in einem Formel-1-Qualifying, hinter den Mercedes von Lewis Hamilton und Nico Rosberg sowie hinter seinem australischen Stallgefährten Daniel Ricciardo.



Max weiter: «Vor dem Rennen kam Teamchef Christian Horner zu mir und sagte: ‚Gut, geht auf Punktejagd und amüsiere dich.’ Und wie ich mich amüsierte!»



Im Grand Prix profitierte Verstappen von der spektakulären Kollision zwischen Hamilton und Rosberg, dann setzte RBR auf unterschiedliche Strategien – drei Stopps für Ricciardo, zwei Stopps für Verstappen. Zudem hatte Daniel kurz vor Schluss auch noch einen Platten.



So siegte Max 0,6 Sekunden vor Kimi Räikkönen, fünf Sekunden dahinter Sebastian Vettel im zweiten Ferrari, dann Ricciardo als Vierter.



Wenn Verstappen jeweils zum Circuit de Barcelona-Catalunya zurückkommt, dann immer mit schönen Erinnerungen, «aber im Grunde gehen wir die Aufgabe immer gleich an. Wir versuchen, aus jedem Einsatz das Beste zu machen und am Ende sehen wir dann, was dabei herauskommt.»



In Spanien gilt Verstappen als Favorit: Vor einem Jahr ist er von Pole-Position zum Sieg geeilt, und das Pistenlayout sollte den Qualitäten seines Red Bull Racing RB20-Rennwagens eher entgegenkommen als zuletzt die Strecken von Monte Carlo und Montreal.





Max Verstappen beim Spanien-GP

2015 mit Toro Rosso: 6. im Qualifying, 11. im Rennen

2016 mit Red Bull Racing: 4./1.

2017 mit Red Bull Racing: 5./Ausfall (Kollision)

2018 mit Red Bull Racing: 5./3.

2019 mit Red Bull Racing: 4./3.

2020 mit Red Bull Racing: 3./2.

2021 mit Red Bull Racing: 2./2.

2022 mit Red Bull Racing: 2./1.

2023 mit Red Bull Racing: 1./1.





