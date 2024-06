Lewis Hamilton spielt in Camila Cabello-Video mit

Vor zwei Wochen noch im kanadischen Regen, jetzt im Musikvideo von Camila Cabello in der Sonne von Miami: Lewis Hamilton

Cameo-Auftritt für den siebenmaligen Formel-1-Weltmeister. Lewis Hamilton spielt im neuen Musikvideo der Sängerin Camila Cabello mit – und fährt dort standesgemäß einen silbernen Mercedes durch Miami.

Popkultur-Ausflug für den siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton!

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton ist neben seinen sieben WM-Titeln in der Formel 1 auch für sein großes Interesse an Musik, Mode und Film bekannt. Nun wird bekannt: Hamilton ist Teil des neuen Musikvideos der Sängerin Camila Cabello.

Die kubanisch-US-amerikanische Sängerin (u.a. «Havana») hat eine Sneak-Peak ihrer neuen Single «Dade County Dreaming» veröffentlicht. In dem Video-Schnipsel zu sehen: Camila Cabello und Hamilton, die zusammen in einem silbernen Mercedes-Cabrio durch Miami fahren – Hamilton selbstredend am Steuer. Als Erscheinungsdatum verkündet Camila Cabello den 28. Juni.

Hamilton engagiert sich neben dem Sport für verschiedene Projekte, produziert selbst Musik und arbeitet aktuell an einem Film über die Formel 1 mit Brad Pitt mit. Für den wurde gestern das Erscheinungsdatum 25. Juni 2025 bekanntgegeben.

Sportlich geht es für Lewis Hamilton jetzt in die heiße Phase der Saison: Beginnend mit dem kommenden Wochenende steht ein Triple-Header an, also drei Rennen Back-to-Back. Barcelona, Spielberg, Silverstone.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagte: «Barcelona wird für uns eine gute Nagelprobe sein. Diese Mischung aus langsamen, mittelschnellen und schnellen Kurven gibt es in dieser Art auf keiner anderen Bahn. Dazu kommt noch die lange Gerade. Rennstrecken mit großer Kurventempo-Variation waren bislang nicht unsere Stärke. In Spanien wird sich daher zeigen, wo uns die Fortschritte wirklich hingebracht haben.»

Hamilton kennt die Strecke wie alle Fahrer bestens. Lange fanden hier die Wintertests statt, die Strecke ist seit über 30 Jahren im Kalender. Hamilton holte auf dem Circuit de Catalunya in Montmelo bei Barcelona sechs Siege.