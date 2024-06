Spanien-GP im Live-Ticker & TV: Wieso Mercedes bangt

​Seit zwei Jahren hören wir von Mercedes-Benz vor dem Spanien-GP das Gleiche: Die Strecke in Barcelona muss offenbaren, wo das Team wirklich steht. Die Antwort könnte für einige Fans ernüchternd werden.

Eine Aussage von Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Barcelona wird definitiv der Zeitpunkt sein, an dem wir in der Lage sind zu sagen, wo wir wirklich stehen. Ich bin auch genervt davon, immer das Gleiche zu sagen.»

Was der 52-jährige Wiener vor zwei Jahren sagte, könnte er auch 2023 gesagt haben oder gestern: Denn Mercedes tut sich wirklich schwer in der Flügelauto-Ära der Königsklasse, und erst langsam, langsam scheinen die Techniker den Tücken dieser Rennwagen auf die Schliche zu kommen.

In Kanada hat George Russell für Mercedes die Pole-Position errungen, im Rennen hätte der Engländer durchaus Siegchancen gehabt. Es waren schon die überragenden Qualitäten von Max Verstappen notwendig und ein starker Lando Norris im McLaren, um Mercedes einzubremsen. Überdies muss George einen Schnitzer auf seine Kappe nehmen.

Zwischenbilanz und daran hat sich eben nichts geändert: Mercedes muss erkennen, wie sehr sich die jüngsten Verbesserungen bewährt haben. Nur: Die Gegner wie Red Bull Racing bringen zahlreiche Verbesserungen nach Katalonien, und es wäre keine Überraschung, würden wir auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya erneut einen Sieg von Max Verstappen erleben.



Wie sich die ganze Action entwickelt, darüber halten wir Sie mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden. Natürlich finden Sie hier auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ORF und SRF.





Spanien-GP im TV

Freitag, 21. Juni

09.40 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2024

10.50 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2024

12.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2024

12.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport-Spezial

13.15 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

16.35 Sky Sport F1 – Top 10: Best Battles 2023

16.45 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Zweites Training

19.10 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

20.10 Sky Sport F1 – Jessica Hawkins im AMR21

20.20 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton: The Lie Detector Test

20.30 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

22.00 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – GP Confidential



Samstag, 22. Juni

07.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

08.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

10.00 Sky Sport F1 – Inside Story: Bearman’s stellar F1 debut

10.15 Sky Sport F1 – Inside Story: Hometown hero (Leclerc)

11.35 Sky Sport F1 – Top 20: Best Team Radio 2023

11.45 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Alain Prost

12.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.35 ORF 1 – Formel-1-News

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Kimi Räikkönen

23.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Sonntag, 23. Juni

06.45 Sky Sport F1 – Inside Story: Bearman’s stellar F1 debut

07.00 Sky Sport F1 – Inside Story: Hometown hero (Leclerc)

07.15 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

09.35 Sky Sport F1 – Top 10: Best Starts 2023

09.45 Sky Sport F1 – Top 10: Best Battles 2023

11.05 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2024

12.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 984

13.00 Sky Sport F1 – Inside Story: Bearman’s stellar F1 debut

13.15 Sky Sport F1 – Inside Story: Hometown hero (Leclerc)

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

13.40 ORF 1 – Formel-1-News

14.10 SRF2 – Vorberichte zum Rennen

14.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP Spanien

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Spanien

15.00 Grosser Preis von Spanien (66 Runden)

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF1 – Analysen und Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Sky Sport F1 – GP Spanien Wiederholung

21.00 Sky Sport F1 – GP Spanien Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Kimi Räikkönen

23.30 Sky Sport F1 – GP Spanien kompakt

23.35 ORF1 – GP Spanien Wiederholung







Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0