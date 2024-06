Fred Vasseur: «Sollten wieder konkurrenzfähig sein» 20.06.2024 - 08:33 Von Agnes Carlier

© Motorsport Images Ferrari-Teamchef Fred Vasseur

In Kanada gab es für das Ferrari-Team einen schmerzlichen Nuller. Nun steht das Heimrennen von Carlos Sainz in Barcelona an. Und Teamchef Fred Vasseur blickt zuversichtlich auf das zehnte Rennwochenende.