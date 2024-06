Adrian Newey: Bei Aston Martin im Rennwagenwerk

​Die meisten Formel-1-Insider wie Martin Brundle sind sicher: Adrian Newey, der beste Rennwagen-Designer der letzten 30 Jahre, wird nach seiner Erholungspause arbeiten. Bei Aston Martin war er bereits zu Gast.

Es war die grosse Überraschung des Formel-1-Frühlings 2024: Adrian Newey beendet seine Arbeit bei Red Bull. Der beste F1-Designer aller Zeiten ist «ein wenig müde, ich brauche eine Pause».

Aber Martin Brundle, langjähriger Formel-1-Fahrer und heute GP-Experte der britischen Sky, witterte sofort, dass wir Newey in der Formel 1 nicht wiedersehen werden. «Er macht weiter», sagte der Engländer im Podcast Beyond The Grid. «Adrian ist wettbewerbsorientiert, und die 2026er Regeln sind ganz nach seinem Geschmack.»

Die naheliegende Frage daher: Wo wird Adrian Newey hingehen?

Martin Brundle meint: «Es muss ein Team mit reichlich Ressourcen sein. Sein Talent wäre andernfalls vergeudet. Wer immer von den Teams Desinteresse an ihm signalisiert, der weiss entweder, dass er Newey nicht kriegen kann, oder er will die heutige Mannschaft nicht verärgern.»



«Natürlich werden Rennställe wie Mercedes, Aston Martin, Mclaren und Ferrari versuchen, ihn zu verpflichten. Denn das zahlt sich gleich doppelt aus: Ein Team kann von seiner gewaltigen Erfahrung profitieren, und gleichzeitig kann das die komplette Konkurrenz eben nicht. Ich bin ganz sicher – die Teams werden wie verrückt versuchen, ihn zu kriegen.»



Bislang wurde Ferrari als Favorit gehandelt, was den nächsten Arbeitgeber des 65-jährigen Newey angeht. Hat sich das in den vergangenen Tagen geändert?



Denn nun berichten die Kollegen der Times: Aston Martin-Besitzer Lawrence Stroll hatte Adrian Newey im Rennwagenwerk der Grünen zu Gast, um ihn in Silverstone davon zu überzeugen, dass sein Team für Newey das richtige wäre.



Newey darf 2025 für einen anderen Arbeitgeber arbeiten, gemäss Formel-1-Reglement darf im Windkanal für die Generation der neuen 2026er Rennwagen erst ab 1. Januar 2025 gearbeitet werden.





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0