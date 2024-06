Sauber WM-Letzter, Alunni Bravi: Nichts ist verloren

​Der Schweizer Sauber-Rennstall steht nach neun Rennen mit leeren Händen da: keine Punkte seit Anfang Oktober 2023 in Katar, WM-Letzter 2024. Team-Repräsentant Alessandro Alunni Bravi zum Stand der Dinge.

Es will einfach nicht bei Sauber 2024: Nach neun GP-Wochenenden steht der Schweizer Traditionsrennstall mit leeren Händen da, seit Oktober 2023 in Katar konnte das Team nicht mehr punkten.

Schlimmer noch: In Miami, Imola, Monaco und Montreal hatte Sauber in der Qualifikation das langsamste Auto. Zwischendurch blitzt Speed auf, etwa in Shanghai, wo Valtteri Bottas und Guanyu Zhou in der Sprint-Quali auf den Rängen 9 und 10 auftauchten.

Ein Mittelfeld gibt es in der Formel 1 nicht mehr: Wir haben eine Vierer-Gruppe aus Top-Teams (Red Bull Racing, Ferrari, McLaren und Mercedes), Aston Martin führt die Verfolger an und geht den ersten Vier mitunter auf die Nerven. Dahinter balgen sich die Racing Bulls, Haas, Alpine und Williams in unterschiedlicher Besetzung um Punkte.

Neue Rennwagenteile können da leicht mal ein paar Ränge bedeuten, und in diesem extremen Entwicklungswettkampf ist Sauber auf den letzten Platz zurückgefallen. Die Anderen haben effizienter entwickelt, und der zehnfache GP-Sieger Bottas hat in Montreal gerügt: «Wir müssen mehr machen.»



Der gelernte Anwalt Alessandro Alunni Bravi arbeitet als – offizielle Bezeichnung – Team-Repräsentant. Er muss, wie ein Fussballtrainer, den Kopf hinhalten für die enttäuschenden Ergebnisse.



Der 49-jährige Italiener gibt zu: «Im Moment sind wir zu wenig konkurrenzfähig, um Punkte einzufahren, auf nasser wie auf trockener Bahn. Zuletzt in Kanada hatten unsere Fahrer Schwierigkeiten, ihre Reifen genügend schnell auf Temperatur zu bringen. Dadurch haben wir den Anschluss verloren.»



«Uns ist klar, dass wir uns in einer schwierigen Situation befinden. Wir können derzeit nicht mehr tun als in Ruhe zu arbeiten und das Auto zu entwickeln. Wir haben noch 15 Rennen, und ich glaube nicht, dass wir noch lange auf diesem Platz bleiben.»



«Natürlich sind wir nicht happy mit unserer Lage. Aber wir müssen Leistungsfähigkeit und Platzierung voneinander trennen. Die Rennergebnisse sind enttäuschend, gewiss. Aber wir sehen, dass die Fortschritte im Rahmen dessen liegen, was wir uns vor der Saison vorgenommen hatten.»



«Nur konnten wir das nicht in Rennergebnisse ummünzen, vorrangig wegen Schwierigkeiten mit der Standfestigkeit und dort primär wegen der Probleme bei den Reifenwechseln. Zuletzt haben unsere Gegner zudem grössere Fortschritte gemacht als wir.»



«Wir haben bei jedem Rennen neue Teile dabei, nicht nur Strecken-spezifisch. In Kanada war es ein neuer Heckflügel für mittleren bis niedrigen Abtrieb, mit einem neuen Konzept. Wir haben in Barcelona einen weiteren neuen Heckflügel, massgeschneidert für Pisten dieser Art.»



«Auch wir sehen, dass wir in Sachen Entwicklung mehr machen müssen. Wir müssen die Lücke zu unseren Gegnern schliessen. Nicht nur betreffend Punkte, auch punkto Speed. Wir haben nicht genug getan.»



«Aber wir haben erlebt, wie Mercedes den Abstand zur Spitze verringern konnte. Es gibt eine Möglichkeit, wieder Boden gutzumachen. Nichts ist verloren. Und wenn wir gut arbeiten, dann werden wir auch wieder um WM-Punkte kämpfen.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0