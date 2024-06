Spanien-GP kompakt: Live-Ticker, Zeitplan, TV-Termine

​Auch aus Deutschland, Österreich und der Schweiz reisen traditionell viele GP-Fans zum Formel-1-Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Hier finden Sie das Wichtigste zum Traditions-GP.

Als Fernando Alonso mit Renault zuerst zum GP-Sieger und dann zum Weltmeister 2005 und 2006 wurde, gab es in Spanien kein Halten mehr: Fernando erzeugte in seinem Land einen Boom, so wie er mehr als zehn Jahre zuvor in Deutschland von Michael Schumacher ausgelöst worden war.

Zu Zeiten von Renault und Ferrari hallte es jeweils ein Wochenende lang durch die Rennanlage Circuit de Barcelona-Catalunya: «Alooooonso! Aloooooonso!» brüllten die Fans minutenlang.

2024 sind Alonso, heute in Diensten von Aston Martin, und Ferrari-Fahrer Carlos Sainz eine Garantie für ausverkauftes Haus: Längst gibt es keine Eintrittskarten mehr für den Grossen Preis von Spanien. Sainz stand in dieser Saison vier Mal auf dem Podest und gewann den Traditions-GP von Australien, Alonso wartet noch auf den ersten 2024er Gang aufs Siegertreppen. Die Fans erwarten eine Menge von ihren Idolen.

Alonso sagt: «Ich hatte einige Heimrennen, in Barcelona und auch in Valencia. Diese Rennwochenenden sind sehr speziell für mich, weil ich so viel Unterstützung von den Fans bekomme.»



«Ich kann mich an die WM-Jahre 2005 und 2006 erinnern, und auch 2007 waren die Tribünen in unserer Team-Farbe Blau getränkt, und alle haben mir die Daumen gedrückt – eine magische Atmosphäre. Es ist wie bei einem Fussballspiel, die Leute springen von ihren Sitzen hoch, wenn ich vorbeifahre, und schwenken ihre Flaggen. Im Auto siehst du das durchaus, und es fühlt sich gut an.»



Wie sich Quali und Rennen für Alonso, Sainz und ihre 18 Gegner entwickeln, das können Sie am besten mit unserem Live-Ticker verfolgen, natürlich haben wir für Sie wie immer auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst. Und Sie finden weiter unten ebenfalls das komplette, appetitliche Programm – für alle Leser, die vor Ort oder online die Action verfolgen wollen.





Spanien-GP im TV

Freitag, 21. Juni

09.40 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2024

10.50 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2024

12.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2024

12.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport-Spezial

13.15 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

16.35 Sky Sport F1 – Top 10: Best Battles 2023

16.45 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Zweites Training

19.10 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

20.10 Sky Sport F1 – Jessica Hawkins im AMR21

20.20 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton: The Lie Detector Test

20.30 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

22.00 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – GP Confidential



Samstag, 22. Juni

07.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

08.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

10.00 Sky Sport F1 – Inside Story: Bearman’s stellar F1 debut

10.15 Sky Sport F1 – Inside Story: Hometown hero (Leclerc)

11.35 Sky Sport F1 – Top 20: Best Team Radio 2023

11.45 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Alain Prost

12.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.35 ORF 1 – Formel-1-News

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Kimi Räikkönen

23.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Sonntag, 23. Juni

06.45 Sky Sport F1 – Inside Story: Bearman’s stellar F1 debut

07.00 Sky Sport F1 – Inside Story: Hometown hero (Leclerc)

07.15 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

09.35 Sky Sport F1 – Top 10: Best Starts 2023

09.45 Sky Sport F1 – Top 10: Best Battles 2023

11.05 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2024

12.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 984

13.00 Sky Sport F1 – Inside Story: Bearman’s stellar F1 debut

13.15 Sky Sport F1 – Inside Story: Hometown hero (Leclerc)

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

13.40 ORF 1 – Formel-1-News

14.10 SRF2 – Vorberichte zum Rennen

14.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP Spanien

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Spanien

15.00 Grosser Preis von Spanien (66 Runden)

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF1 – Analysen und Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Sky Sport F1 – GP Spanien Wiederholung

21.00 Sky Sport F1 – GP Spanien Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Kimi Räikkönen

23.30 Sky Sport F1 – GP Spanien kompakt

23.35 ORF1 – GP Spanien Wiederholung







Zeitplan Grosser Preis von Spanien

Freitag, 21. Juni

08.00–08.15: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.15–08.30: Übung medizinische Rettung

08.50–09.30: Training F1 Academy

09.55–10.40: Training Formel 3

11.05–11.50: Training Formel 2

12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.00–13.00: Paddock Club Track Tour

12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.15: Pisteninspektion und Safety Car-Test

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

15.00–15.30: Qualifying Formel 3

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

15.55–16.25: Qualifying Formel 2

16.35–16.45: Pisteninspektion

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.30–19.00: Qualifying F1 Academy

19.15–20.00: Paddock Club Track Tour

19.15–20.00: Paddock Club Pit Lane Walk

19.35–22.00 Uhr: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

19.20: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Samstag, 22. Juni

09.40–09.50: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.40–11.25: Sprintrennen Formel 3 (21 Runden oder 40 Minuten)

11.35–12.05: Paddock Club Track Tour

11.35–12.05: Paddock Club Pit Lane Walk

11.35–12.05: Formel 1 Boxenstopptraining

12.05–12.15: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (26 Runden oder 45 Minuten)

15.35–15.45: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

18.00–18.45: Erstes Rennen F1 Academy (16 Runden oder 30 Minuten)

18.45–19.45: Paddock Club Track Tour

17.20–20.00 Paddock Club Pit Lane Walk

18.50: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

19.45–20.45: F1 Experiences Track Tour und Trophy-Foto



Sonntag, 23. Juni

07.55–08.05: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.50–09.25: Zweites Rennen F1 Academy (16 Runden oder 30 Minuten)

10.05–10.55: Hauptrennen Formel 3 (25 Runden oder 45 Minuten)

11.35–12.40: Hauptrennen Formel 2 (37 Runden oder 60 Minuten)

12.55–13.55: Paddock Club Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion

14.46–14.48 Uhr: Nationalhymne

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis von Spanien (66 Runden oder 120 Minuten)