Oliver Bearman (Ferrari): «Da will ich noch zulegen»

Ferrari-Reservist Oliver Bearman wird in Barcelona im ersten Training für das Haas-Team auf Datenjagd gehen. Der junge Brite erklärt, in welchen Bereichen er im und ausserhalb des Cockpits noch zulegen will.

Spätestens seit Oliver Bearman in Jeddah seine GP-Premiere als Ersatz für den erkrankten Carlos Sainz absolviert hat, gilt der Teenager als heisser Kandidat für ein Cockpit beim Haas-Team. Noch ist nichts entschieden, beteuert der Brite, der in Barcelona das erste Training im Haas-Renner von Nico Hülkenberg bestreiten wird.

«Ich halte mich fern von diesen Gerüchten und Spekulationen, die jeder Grundlage entbehren, denn das ist gesünder», erklärt der 19-Jährige, der zwischen seinen Formel-2-Einsätzen für das Prema Racing Team immer wieder im Formel-1-Renner unterwegs ist. «Ehrlich gesagt fühlt sich das F2-Auto schon langsamer an, vor allem nachdem ich im F1-Fahrzeug Gas gegeben habe», gesteht er.

Bearman weiss, in welchen Bereichen er sich verbessern will: «Eine meiner Stärken ist, dass ich schnell auf Touren komme, aber wenn wir Qualifying-Simulationen absolvieren, dann fällt es mir schwer, auf den weichen Reifen den entsprechenden Schritt zu machen, der sehr gross ist. Die Streckenverhältnisse verbessern sich, die Reifen bieten plötzlich mehr Grip und die Spritmenge, die man an Bord hat, ist geringer. Ich schaffe es noch nicht, das optimal zu nutzen. Aber da mache ich mich nicht verrückt, denn ich weiss, das kommt mit der Erfahrung.»

Auch ausserhalb des Cockpits arbeitet Bearman unermüdlich daran, sich zu verbessern. «Da wäre die Zusammenarbeit mit den Ingenieuren, als Reservist habe ich gesehen, wie hoch das Niveau dieser Jungs ist. Ich versuche, mein technisches Verständnis zu verbessern, denn das Auto ist viel komplexer als der Formel-2-Renner», erklärt er auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com.

«Auch physisch will ich noch zulegen, denn die Formel 1 ist eine grosse körperliche Herausforderung. Ich spüre die Einsätze im ersten Training noch und will nicht, dass mich das bremst. Ich arbeite viel im Gym, um mich vorzubereiten. Und letztlich habe ich auch seit Formel-4-Zeiten einen Mental Coach, der sich um die mentale Seite kümmert. Denn diese ist entscheidend, da in der Formel 1 alles hochtalentierte Fahrer sind, die Unterschiede in dieser Hinsicht sind gering und deshalb kommt es auf die Details an.»

