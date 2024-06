Lewis Hamilton: Reaktion auf Sabotage-Vorwurf

​Vor dem Spanien-GP kursierte eine Email fragwürdiger Herkunft mit sehr hässlichen Unterstellungen. Mercedes-Star Lewis Hamilton reagiert darauf im Fahrerlager des Circuit de Barcelona-Catalunya souverän.

Vergangene Woche wurde eine Email versandt, in welcher offen über Sabotage bei Mercedes-Benz spekuliert wurde. Es wurde der Anschein erweckt, das hier jemand einen Text verfasst, der Insider-Informationen zu besitzen. Da die Herkunft dieser Nachricht nicht zu verifizieren ist, muss das in den Ordner Mutmassungen, Hörensagen und Unterstellungen abgelegt werden.

Lewis Hamilton reagiert in Spanien ganz cool: «Mir war nicht bewusst, dass es da zu Anschuldigungen gekommen ist. Von einer Mail mit Sabotage-Vorwurf weiss ich nichts.»

Hamilton liegt inzwischen im Quali-Duell 1:8 zurück gegen seinen jungen Stallgefährten George Russell. Daraufhin sind, nicht zum ersten Mal, in den sozialen Netzwerken Räuberpistolen herumgereicht worden, wonach Lewis bei Mercedes benachteiligt werde. Lewis in Spanien: «Unser Sport ist oft hoch emotional, besonders unter den Fans. Fakt ist – wir sitzen alle im gleichen Boot.»

Das alles weckt Erinnerungen, an das Jahr 2016 und ans GP-Wochenende von Russland in Sotschi. Wochenlang kursierte unter Lewis Hamilton-Fans, der Engländer werde bei Mercedes benachteiligt. Die wiederholten Defekte am Silberpfeil von Weltmeister Hamilton liessen im Internet sogar Gerüchte spriessen, wonach es gegen den Briten eine Verschwörung gebe. Mercedes wolle, dass Nico Rosberg Weltmeister werde.



Mercedes-Teamchef Toto Wolff fand damals klare Worte: «Wer uns unterstellt, einen Fahrer absichtlich zu benachteiligen, der ist wahnsinnig. Wir tun uns ein wenig schwer damit, Leute ernst zu nehmen, die mit dem Laptop auf der Brust im Bett herumfläzen und beleidigende Nachrichten tippen. Manchmal frage ich mich wirklich, was in solchen Köpfen so vor sich geht.»



Der Engländer Lewis Hamilton hatte auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya jahrelang die Nase vorn: sechs Pole-Positions, sechs Siege. 2024 ist er noch ohne Podestplatz. Das soll sich in Spanien ändern.



So langsam wird es den Fans von Lewis Hamilton unheimlich: Seit Dezember 2021 hat ihr Lieblingsfahrer keinen Grand Prix mehr gewonnen, damals gewann der Brite seinen 103. GP im 287. WM-Lauf. Inzwischen sind 54 Grands Prix verstrichen ohne weiteren Volltreffer.



197 Mal stand der siebenfache Champion nach einem Grand Prix auf dem Siegerpodest, aber 2024 bislang noch nicht. Sein letzter Podestbesuch nach einem GP geht zurück auf Mexiko 2023, seit mehr als einem halben Jahr.



Das alles soll sich auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ändern, wo der Mercedes-Star jahrelang anhaltend auf Pole stand und zum Sieg brauste: sechs Pole-Positions, sechs Siege.



Zuletzt in Kanada hat die Marke mit dem Stern ermutigenden Speed gezeigt: George Russell schnappte sich die Pole-Position, im Rennen kamen die Sternfahrer auf den Rängen 3 (Russell) und 4 (Hamilton) ins Ziel. Keine Frage, Mercedes wird stärker.





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0