Lando Norris (McLaren): «Es fehlt nicht mehr viel»

McLaren-Star Lando Norris konnte in Kanada zwar keinen Sieg erringen, er kreuzte die Ziellinie aber nur wenige Sekunden nach Max Verstappen. Er ist überzeugt: Viel fehlt nicht mehr, um Red Bull Racing zu schlagen.

In den jüngsten fünf Grands Prix schaffte es Lando Norris vier Mal aufs Podest: In Miami feierte er den ersten GP-Sieg seiner Karriere, in China, Italien und Kanada wurde er jeweils Zweiter. Beim Rennen auf dem Circuit Gilles Villeneuve trennten ihn im Ziel nur wenige Sekunden von Sieger und WM-Leader Max Verstappen.

Deshalb ist der Brite auch überzeugt, dass die Lücke zum Weltmeister-Team Red Bull Racing immer kleiner wird. Auf die Frage, wie gross der Abstand zum Spitzenreiter ist, erklärte er: «Es fehlt nicht mehr viel, da geht es um Kleinigkeiten, es geht nur um Sekundenbruchteile bei der Entscheidungsfindung.»

«Natürlich hätten wir in Montreal gewisse Dinge besser machen können und auch sollen. Wir hätten etwa gleich an die Box gehen sollen. Aber das ist leichter gesagt als getan, es spielten einige Faktoren eine Rolle bei der Entscheidung, auf der Strecke zu bleiben», erklärte der 24-Jährige aus Bristol, der aktuell den dritten Platz in der WM-Wertung der Fahrer belegt.

Es sei schwierig gewesen, vorherzusagen, was das Wetter machen würde. «Und dem Team und mir blieben nur etwa zwei Sekunden, um zu entscheiden, ob ich gleich an die Box abbiegen oder auf der Strecke bleiben sollte», betonte Norris, der aber auch einräumte, dass McLaren an der Spitze einen besseren Job machen muss, um Red Bull Racing zu besiegen.

«Du spürst mehr Druck, auch wenn du natürlich versuchst, das zu vermeiden», sagte er über den Spitzenkampf. «Wir müssen uns also ein bisschen mehr anstrengen und einige Kleinigkeiten hier und da hinbekommen, dann fügt sich auch alles zusammen. Ich denke, das wird mit der Zeit kommen.»

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0