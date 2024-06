Max Verstappen: Klare Antwort an Silverstone-Chef

Silverstone-Geschäftsleiter Stuart Pringle hat unlängst Max Verstappen und Red Bull Racing als Grund für den schleppenden Ticketverkauf in Grossbritannien genannt. Der Champion hat eine klare Meinung dazu.

Im vergangenen Jahr hat Max Verstappen die Formel-1-WM dominiert, in dieser Saison spürt der dreifache Weltmeister aus dem Red Bull Racing Team stärkeren Gegenwind von der Konkurrenz, die die Lücke zum WM-Leader deutlich verringern konnte.

Dennoch hat Silverstone-Geschäftsleiter Stuart Pringle zuletzt betont, dass die schleppenden Ticketverkäufe in diesem Jahr mit der Dominanz des WM-Leaders zusammenhängen.«Die Lage ändert sich jetzt und ich weiss, dass wir zuvor eine mehrjährige Phase hatten, in der ein britischer Fahrer dominiert hat, und das machte uns als britischer Promoter nicht viel aus. Doch es ist sicherlich viel schwieriger, wenn Red Bull Racing dominiert.»

Max Verstappen wurde im Fahrerlager von Barcelona darauf angesprochen und der Niederländer hatte eine klare Antwort auf den Vorwurf, er sei für das sinkende Interesse der GP-Fans an einem Besuch an der Strecke in Grossbritannien verantwortlich.

«Ich denke nicht, dass das mein Fehler ist. Die aktuelle Formel-1-Saison ist sehr spannend, zuletzt kämpften mehrere Teams um GP-Siege», stellte der 26-Jährige klar. «Wenn ein Veranstalter die Tribünen nicht füllen kann und jemand anderen dafür verantwortlich macht, sollte er vielleicht erst bei sich anfangen und schauen, was er selbst falsch macht. Denn andere Promoter schaffen es durchaus, ihre Tickets zu verkaufen.»

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0