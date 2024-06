Österreich-GP im TV: Viel zu sehen am Red Bull Ring

​Red Bull Ring ab 28. Juni: GP-Wochenende von Österreich. Wer nicht in die Steiermark reist, ist mit unserem Live-Ticker bestens bedient und geniesst das Programm von ServusTV, Sky, SRF und ORF.

Am Red Bull Ring werden am kommenden Wochenende mehr als 300.000 Fans erwartet. Wer in diesem Jahr keine Eintrittskarten ergattern konnte, verfolgt bei SPEEDWEEK.com Sprint-Quali, Sprint, Grand Prix-Quali sowie den WM-Lauf dank unseres beliebten Live-Tickers.

Dazu berichten unsere Kollegen von ServusTV, Sky, SRF, RTL und ORF aus der Steiermark. Hier unten finden Sie die wichtigsten Sendetermine der verschiedenen Sender.





Grand Prix von Österreich im TV

Freitag, 28. Juni

07.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2024

08.45 Sky Sport F1 – Top 10: Best Battles 2023

09.50 Sky Sport F1 – Top 10: Dramatic Moments 2023

11.15 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … Franz Tost

12.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2024

12.10 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

12.30 Erstes Training

15.35 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance, James Hunt

16.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Miami 2024

16.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

16.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

16.30 Beginn Sprint-Qualifying

17.15 ServusTV – Analyse Sprint-Qualifying

17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

18.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2024

19.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

20.30 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

22.15 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

23.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2024

23.30 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung



Samstag, 29. Juni

06.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … Helmut Marko

06.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2024

07.00 Sky Sport F1 – Legends of F1: Gerhard Berger

07.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

08.15 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

10.15 ServusTV – Vorberichte zum Sprint

10.25 Sky Sport F1 – Beyond All Limits: Hamilton gegen Verstappen

10.55 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance, Juan Pablo Montoya

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

11.30 RTL – Beginn Berichterstattung Sprint

11.50 ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint

12.00 Sprint (28 Runden oder 45 min)

12.45 ServusTV – Analyse Sprint

13.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

14.30 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Mika Häkkinen

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

19.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 30. Juni

09.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

09.30 ServusTV – Hintergrundberichte aus Spielberg

09.40 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 984

11.15 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

11.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 984

12.30 Sky Sport F1 – Legends of F1: Gerhard Berger

13.00 ServusTV – Countdown zum Rennen

13.20 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.10 SRF Info – Vorberichte zum Rennen

14.15 ServusTV – Vorberichte zum Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Österreich

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung GP Österreich

15.00 Grosser Preis von Österreich (71 Runden oder 120 min)

16.40 ServusTV – Analyse des Rennens

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

18.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

19.00 Sky Sport F1 – GP Österreich Wiederholung

21.00 Sky Sport F1 – Legends of F1: Gerhard Berger

23.35 ORF1 – GP Österreich Wiederholung

21.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

22.00 Sky Sport F1 – GP Österreich Wiederholung