Adrian Newey bei Aston Martin? Das sagt Lance Stroll 21.06.2024 - 13:33 Von Vanessa Georgoulas

© Red Bull Content Pool Begehrt: Star-Designer Adrian Newey

Das Formel-1-Fahrerlager beschäftigt sich mit der Frage, ob Adrian Newey nach seiner angekündigten Pause in die Königsklasse zurückkehrt. Lance Stroll erklärte in Barcelona, was Aston Martin dem Designer bieten kann.