Zeitplan Österreich-GP: Mit Stars Fittipaldi & Berger

Emerson Fittipaldi wird in Österreich seinen Lotus 72 bewegen

​In der atemberaubend schönen Landschaft der Steiermark findet das Traditions-GP-Wochenende von Österreich statt. Den Fans wird auf dem Red Bull Ring sehr viel Unterhaltung geboten, auch die beliebte Legenden-Parade.

Grand-Prix-Wochende von Österreich auf dem Red Bull Ring in der prachtvollen Steiermark: Die Fans dürfen sich auf ein appetitliches Programm freuen.

Neben dem packenden Sprintformat der Königsklasse sind die Nachwuchsfahrer aus den Formeln 3 und 2 unterwegs, mit Spektakel-Garantie, ferner die Sportwagen-Spezialisten des Porsche-Supercups.

Ein besonderes Highlight jedes Mal am Red Bull Ring: die Legenden-Parade, dieses Mal am Sonntag um 12.30 Uhr.

Angekündigt sind der Tiroler Gerhard Berger im 2002er Ferrari von Michael Schumacher, der Brasilianer Emerson Fittipaldi in seinem Weltmeister-Lotus 72 von 1972, der Engländer Johnny Herbert im Lotus, mit welchem Elio de Angelis 1982 den Österreich-GP gewann, der Schotte David Coulthard im Red Bull Racing RB1 von 2005 sowie der Niederländer Jos Verstappen im Red Bull RB8 von 2012.



In der Fan-Zone sind zwei weitere Schmuckstücke zu sehen – der Lotus 79 des unvergessenen Schweden Ronnie Peterson (Österreich-GP-Sieger 1978) und der Red Bull Racing RB14 von Max Verstappen (Österreich-GP-Sieger 2018).



Die Autos sind zu folgenden Zeiten in der Fan-Zone ausgestellt:

Donnerstag, 27. Juni: 12.00–18.30

Freitag, 28. Juni: 8.30–18.30

Samstag, 29. Juni: 8.30–18.30

Sonntag, 30. Juni: 8.30–15.00





Zeitplan Grosser Preis von Österreich

Donnerstag, 27. Juni

09.00–11.15: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

11.30–12.00: Red Bull Ring Taxi Rides

13.30–14.15: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

13.45–14.00: Pisteninspektion

14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

15.00–18.00: Pit Lane Walk

15.20: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

18.00–19.30: F1 Experiences Pit Lane Walk

18.00–19.30: F1 Experiences Track Tour und Trophy-Foto



Freitag, 28. Juni

07.55–08.05: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.20–08.35: Übung für medizinische Intervention

08.55–09.40: Training Formel 3

10.05–10.50: Training Formel 2

11.00–12.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

11.00–12.00: Paddock Club Track Tour

11.00–12.00: Paddock Club Pit Lane Walk

12.00–12.15: Pisteninspektion

12.30–13.30: Erstes Training Formel 1

14.00–14.30: Qualifying Formel 3

14.30–15.30: Pressekonferenz Teamchefs

14.55–15.25: Qualifying Formel 2

15.35–16.10: Paddock Club Track Tour

15.35–16.10: Paddock Club Pit Lane Walk

16.30–17.15: Sprint-Qualifying

18.00–18.45: Training Porsche Supercup

18.55–19.05: Red Bull Ring Taxi Rides

19.15–20.00: Paddock Club Track Tour

19.15–20.00: Paddock Club Pit Lane Walk

19.25: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Samstag, 29. Juni

07.55–08.25: Red Bull Ring Taxi Rides

08.40–08.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.30–10.15: Sprintrennen Formel 3 (21 Runden oder 40 Minuten)

10.25–10.55: Formel 1 Boxenstopptraining

10.25–11.00: Paddock Club Pit Lane Walk

10.25–11.00: Paddock Club Track Tour

11.10–11.20: Pisteninspektion

12.00–12.30: Sprint Formel 1 (24 Runden oder 60 min)

12.30–13.00: Pressekonferenz Sprint

13.30–14.20: Sprintrennen Formel 2 (24 Runden oder 45 Minuten)

14.50–15.20: Qualifying Porsche Supercup

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–17.45: Paddock Club Track Tour

17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.20: Legends’ Parade Training

18.25–19.25: F1 Experiences Champions Club Grid Walk & Trophy Photo

18.30: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Sonntag, 30. Juni

07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (26 Runden oder 45 Minuten)

10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (40 Runden oder 60 Minuten)

11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (18 Runden oder 30 Minuten)

12.30–12.50: Red Bull Legends’ Parade

12.55–13.55: Paddock Club Track Tour

12.55–13.45: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion

14.46–14.47 Uhr: Nationalhymne

14.47–14.48 Uhr: Flaggen-Überflug

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis von Österreich (71 Runden oder 120 Minuten)