Daniel Ricciardo: «Gutes Kanada-Ergebnis war nötig»

Daniel Ricciardo konnte in Kanada mit dem achten Platz sein bisher bestes GP-Resultat in diesem Jahr einfahren. Der Australier hofft, sich mit guten Ergebnissen für eine Vertragsverlängerung zu empfehlen.

Für Daniel Ricciardo verlief die diesjährige Saison bisher grösstenteils enttäuschend. In den ersten acht Rennen konnte er nur einmal Punkten – als Vierter des Sprints in Miami holte er fünf WM-Zähler. In den Grands Prix ging er bis zum Kanada-Wochenende aber immer leer aus. In Montreal schaffte es der Australier erstmals in die Top-10. Er holte als Achter vier weitere WM-Punkte.

«Das gute Kanada-Ergebnis war nötig», gesteht er mit Blick auf seine Bemühungen, sich für einen Verbleib im Racing Bulls-Team zu empfehlen. «Ich würde hier gerne bleiben und jetzt, da ich wieder zur Red Bull-Familie gehöre, sehe ich mich nirgendwo sonst.»

«Ich würde liebend gerne weitermachen. Und ich habe schon vor dem Rennen in Kanada gesagt, dass ich mir das gerne verdienen würde und es nicht einfach heisst: ‚Ja, ja, bleib noch ein weiteres Jahr.‘ Ich will hier sein, weil ich weiss, dass ich hierhin gehöre, dass ich Leistungen wie in Kanada erbringen kann», ergänzt der achtfache GP-Sieger.

«In Kanada lief es von Anfang an gut. Und so ein Wochenende hatten wir schon lange nicht mehr, wir haben es gut beginnen und auch gut beenden können», freut sich Ricciardo, und lobt: «Das Team hat grossartige Arbeit mit den Updates geleistet, sie brachten jedes Mal einen Schritt nach vorne. Und ich bin zuversichtlich, dass wir nun konstanter zur Top-10 gehören können. Das ist gut für mich und auch für die Leute, die alles geben. Das hat sich für alle super angefühlt.»

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0